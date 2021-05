ATP Masters Madrid: Im Re-Live - Dominic Thiem schlägt Alex de Minaur im Achtelfinale in zwei Sätzen

Dominic Thiem steht dank eines Zweisatzerfolges über Alex de Minaur im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Madrid. Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen. (Über diesen Link gelangt ihr zum Spielbericht.)

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 13:18 Uhr

1:

2:

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verabschiedung Wir verabschieden uns an dieser Stelle und bedanken uns wie immer für das Interesse an unserem Ticker. Der Tennistag ist allerdings noch lange nicht vorbei: Unter anderem spielen heute auch noch Rafael Nadal und Alexander Zverev. Bis dann, bleibt am Ball! Thiem im Interview "Teilweise habe ich noch mit zu viel Kraftaufwand gespielt. Das muss noch ein bisschen lockerer werden. (...) Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden." Thiem im Interview "Es hat sich sehr gut angefühlt. Es war ein unglaublich wichtiges Match für mich gegen einen Topspieler. (...) Es waren heute viele gute Dinge dabei. Die zwei Siege hier sind für mich eine Überraschung." Im Viertelfinale... ... trifft Thiem am Freitag auf Andrey Rublev oder John Isner. Im vierten Match... ... gegen de Minaur gelang Thiem somit der vierte Sieg. Allmählich entwickelt sich der 22-Jährige zu einem der Lieblingsgegner des Weltranglistenvierten. Fazit #2 Thiem brachte 64 Prozent seiner ersten Aufschläge im Feld unter und gewann danach 70 Prozent der Punkte. Nach dem zweiten Service ging etwas mehr als die Hälfte der Punkte (54 Prozent) an den Österreicher.

Fazit #1 Thiem schlug 22 Winner und beging 25 leichte Fehler.

De Minaur gelangen 15 direkte Punktschläge, 29 unerzwungene Fehler waren letztlich aber zu viel.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky. Zwischenfazit #2 Thiem schlug in Satz eins 15 Winner und 15 leichte Fehler.

De Minaurs Bilanz weist neun direkte Punktgewinne sowie 14 vermeidbare Fehler aus. Zwischenfazit #1 Viel ausgeglichener hätte der erste Durchgang kaum sein können. Thiem musste sogar einen Satzball abwehren, tat dies aber mit Bravour. Tolles Tennis! Thiem vs. de Minaur 7:6 (7) Satz eins geht an Dominic Thiem! Eine starke Vorhand macht alles klar.

Thiem vs. de Minaur 6:6 (8:7) Guter Return. De Minaurs Rückhand landet anschließend im Netz. Thiem vs. de Minaur 6:6 (7:7) Was für eine Rückhand!!! Sensationell, wie Thiem diesen Satzball abwehrt. Thiem vs. de Minaur 6:6 (6:7) Thiem patzt mit der Rückhand. Satzball de Minaur bei eigenem Aufschlag. Thiem vs. de Minaur 6:6 (6:6) De Minaur wehrt den Satzball mit einer sensationellen Rückhand entlang der Linie ab. Thiem vs. de Minaur 6:6 (6:5) Thiem lässt mit der Vorhand eine RIESENCHANCE auf zwei Satzbälle aus.

Sekunden darauf macht es der Österreicher aber besser. Minibreak und Satzball. Thiem vs. de Minaur 6:6 (5:4) Sensationeller Flugball von Thiem zum 4:4.

Abermals ein sehr starker Angriff des Österreichers. Thiem vs. de Minaur 6:6 (3:4) De Minaur wird mit der Rückhand zu lang. Thiem vs. de Minaur 6:6 (2:4) Thiem patzt mit dem Rückhandslice. Thiem vs. de Minaur 6:6 (2:3) De Minaur riskiert aus der Defensive alles, seine Vorhand landet nur ganz knapp hinter der Grundlinie.

Vorhandwinner Thiem. Thiem vs. de Minaur 6:6 (0:3) Thiems Rückhandslice landet hinter der Linie.

Man kennt sich auch vom Davis Cup 2018 in Graz: Dominic Thiem und Alex de Minaur

Dominic Thiem ist also erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der Österreicher, der seit den Australian Open zum Jahresstart mit einem mentalen Loch zu kämpfen hatte, besiegte beim ATP-Turnier von Madrid nach mehrwöchiger Pause den US-Amerikaner Marcos Giron in beeindruckender Manier und löste so das Achtelfinalticket für den Sandplatzklassiker in der Haupstadt Spaniens.

In der Runde der letzten 16 in Madrid trifft Thiem nun auf den quirrligen Australier Alex de Minaur, der jedoch nicht wirklich als Sandplatzspezialist gilt. Im Head-to-Head mit dem 22-jährigen Jungspund hat Thiem zudem ein nahezu makelloses Verhältnis vorzuweisen: Alle drei bisherigen Duelle gingen an den Österreicher, lediglich einmal musste der Weltranglistenvierte dabei einen Satz abgeben.

Thiem vs. de Minaur - wo es einen Livestream gibt

Den Achtelfinalkracher zwischen Dominic Thiem und Alex de Minaur beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid (ab 11:00 Uhr!) könnt ihr live im Stream und TV bei Sky verfolgen. Außerdem haben wir hier bei tennisnet.com den Liveticker für euch!

Hier das Einzel-Tableau in Madrid