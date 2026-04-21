ATP Masters Madrid: Endstation für Diego Dedura gegen Benjamin Bonzi

Diego Dedura ist in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Franzosen Benjamin Bonzi klar in zwei Sätzen ausgeschieden.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 17:56 Uhr

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© Getty Images Diego Dedura ist in der zweiten Qualifikationsrunde in Madrid ausgeschieden.

Die Zuversicht nach dem gestrigen Sieg von Diego Dedura gegen Luca van Assche war groß. Der junge Deutsche und sein Team hatten sich sogar schon berechtigte Hoffnungen auf das Hauptfeld gemacht. Der Franzose Benjamin Bonzi durchkreuzte diese Rechnung allerdings in der zweiten Qualifikationsrunde.

Bonzi gelang so ziemlich alles besser als Dedura, der von Anfang an seinem Rhythmus hinterherlief. Dabei punktete Bonzi vor allem über seinen starken Aufschlag und diktierte die Punkte im ersten Satz praktisch nach Belieben. Nach nur 28 Minuten sicherte sich der Franzose den ersten Satz mit 6:2.

Der zweite Satz knüpfte nahtlos an den ersten an. Dedura gelangen im ganzen Satz insgesamt nur elf Punkte. Bonzi hatte somit leichtes Spiel und sicherte sich mit einem glatten 6:1 seinen Platz im Hauptfeld.

Auch Korpatsch raus

Auch Tamara Korpatsch musste heute in der zweiten Qualifikationsrunde die Segel streichen. Gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets setzte es ein 5:7, 7:5, 2:6. Damit liegen die deutschen Hoffnungen weiterhin auf den Schultern von Laura Siegemund und Eva Lys.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid

Hier das Einzeltableau der Damen in Madrid