ATP Masters Madrid: Lorenzo Musetti komplettiert das Halbfinale

Lorenzo Musetti hat mit einem sicheren 6:4 und 6:3 gegen Gabriel Diallo als letzter Spieler das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid erreicht. Dort trifft er auf Jack Draper.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 21:43 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht auch in Madrid kurz vor einer Finalteilnahme

Eine Finalteilnahme bei einem ATP-Masters-1000-Turnier auf Sand hat Lorenzo Musetti in der Spielzeit 2025 schon bewerkstelligt: Vor wenigen Woche spielte der Italiener in Monte-Carlo gegen Carlos Alcaraz um den größten Titel seiner Karriere. Und musste sich, am Ende auch durch eine Verletzung geschwächt, in drei Sätzen geschlagen geben. In Madrid ist Musetti nach dem standesgemäßen 6:4 und 6:4 gegen Gabriel Diallo nun schon wieder in der Vorschlussrunde. Und trifft dort auf Jack Draper, der sich gegen Matteo Arnaldi sehr überzeugend mit 6:0 und 6:4 behaupten konnte.

Diallo, der als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht war, erwischte im ersten Match der Night Session den besseren Start. Aber Musetti machte ein frühes Break seines Kontrahenten wett. Und gewann den ersten Satz nach einer Spielzeit von 50 Minuten mit 6:4. Der Favorit nahm den Schwung gleich mit und Diallo dessen erstes Aufschlagspiel in Durchgang zwei ab. Das setzte die Zeichen schon früh auf einen Sieg für Lorenzo Musetti. Und der enttäuschte nicht.

Ruud trifft auf Cerundolo

Die Aufgabe gegen Draper wird nun aber noch einmal eine Kategorie schwieriger. Denn der britische Linkshänder spielt beinahe so unwiderstehlich wie bei seinem Triumph in Indian Wells. Und das ist für die Konkurrenz keine gute Nachricht.

In der oberen Hälfte bestreiten Casper Ruud und Francisco Cerundolo das Halbfinale. Ruud gewann gegen Daniil Medvedev mit 6:3 und 7:5. Und Cerundolo, der im Achtelfinale Alexander Zverev aus dem Wettbewerb genommen hatte, bremste den Lauf von Miami-Champion Jakub Mensik. Wenn auch knapp - denn im zweiten Satz des 3:6. 7:6 (5) und 6:2 für Cerundolo hatte der Tscheche doch einige Chancen.

