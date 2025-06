ATP Queen's Club: Carlos Alcaraz kommt, Titelverteidiger Tommy Paul nicht

Während Carlos Alcaraz am ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club teilnehmen wird, müssen die Veranstalter einige Absagen verkraften.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.06.2025, 17:58 Uhr

© Getty Images Tommy Paul sagte ab, Carlos Alcaraz nicht

Carlos Alcaraz hat sich dazu entschieden, nur eine Woche nach seinem Triumph bei den French Open beim ATP-500-Event im Londoner Queen's Club aufzuschlagen. Das berichtete am Freitag der spanische Sportjournalist Manuel Sánchez. Demnach wird der 22-Jährige am Samstag in Englands Hauptstadt eintreffen und sich umgehend auf sein erstes Rasenturnier des Jahres vorbereiten.

Alcaraz setzt damit auf seine bewährte Taktik aus den beiden Vorjahren. Schon 2023 und 2024 hatte er nach den French Open einen Kurzurlaub auf Ibiza eingelegt und danach im Queen's Club gespielt. Beim Rasenhighlight in Wimbledon holte der fünffache Grand-Slam-Sieger anschließend jeweils den Titel.

Neben Paul fehlt auch Musetti

Titelverteidiger Tommy Paul wird in diesem Jahr hingegen nicht im Londoner Stadtteil West Kensington an den Start gehen. Der US-Amerikaner hat nach wie vor mit einer Bauchmuskelverletzung zu kämpfen. Auch Vorjahresfinalist Lorenzo Musetti, der im Halbfinale von Roland-Garros gegen Alcaraz eine Adduktorenverletzung erlitten hatte, sagte seine Teilnahme ab.

Zudem werden der zweifache Queen's-Sieger Matteo Berrettini und Sebastian Korda nicht im Queen's Club aufschlagen. Dennoch kann das Turnier mit einem starken Teilnehmerfeld aufwarten. Neben Alcaraz werden mit Jack Draper, Taylor Fritz, Holger Rune und Alex de Minaur vier weitere Top-Ten-Spieler in London aufschlagen.