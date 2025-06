Roland-Garros: Finale! Carlos Alcaraz zermürbt Lorenzo Musetti

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit einem Erfolg gegen Lorenzo Musetti erneut in das Endspiel von Roland-Garros eingezogen. Der Italiener musste beim Stand von 4:6, 7:6 (4), 6:0 und 2:0 für Alcaraz aufgeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.06.2025, 18:33 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht erneut im Finale der French Open

Carlos Alcaraz bekommt erneut die Chance, im Stade Roland-Garros um den Titel zu spielen. Alcaraz gewann ein über zwei Sätze komplett ausgeglichenes Match gegen Lorenzo Musetti mit 4:6, 7:6 (3), 6:0 und 2:0. Bei diesem Stand musste der Italiener aufgeben. Es war das dritte Match zwischen den beiden in diesem Frühjahr nach dem Endspiel in Monte-Carlo und dem Halbfinale in Rom - auch diese beiden Matches warn an Alcaraz gegangen.

Alcaraz startete zwar nicht so brillant wie etwa gegen Tommy Paul, hatte aber im ersten Satz in zwei Aufschlagspielen von Musetti Breakchancen. Der wehrte diese ab - und schlug seinerseits im zehnten Spiel zum Satzgewinn zu. Musetti spielte dabei wie gewohnt grandios in der Defensive, zeigte aber auch offensiv immer wieder seine Klasse.

Carlos Alcaraz dagegen agierte teilweise schlampig. Und hatte mit dem ersten Aufschlag große Probleme.

Musetti schon im Monte-Carlo-Finale gegen Alcaraz lädiert

Im zweiten Akt lag Alcaraz zweimal mit einem Break in Führung. Und gab dieses umgehend zurück. Im Tiebreak zeigte der Spanier dann aber eine astreine Leistung. Danach war bei Musetti der Stecker gezogen, ähnlich wie im Finale von Monte-Carlo. Da konnte auch der Physio nicht mehr helfen.

Im Endspiel geht es nun entweder gegen Jannik Sinner oder Novak Djokovic. Die beiden werden das zweite Halbfinale heute um 19 Uhr bestreiten. In der Bilanz zwischen den beiden steht es 4:4.

