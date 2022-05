ATP Masters Madrid: Rafael Nadal wehrt gegen Goffin 4 Matchbälle ab! Nun gegen Alcaraz?

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) steht beim Masters-Turnier in Madrid im Viertelfinale. Gegen David Goffin gewann er in einer Nervenschlacht am Ende mit 6:3, 5:7, 7:6 (9)

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 19:56 Uhr

Es sah nach einem entspannten Nachmittag aus, dann aber musste Rafael Nadal doch noch mal in die Verlängerung. Beim Stand von 6:3 und 5:3 hatte Nadal bereits Matchball gehabt, beim 5:4 noch einen bei eigenem Aufschlag, doch Goffin gelang das Rebreak. Und damit nicht genug: Auch im nächsten Aufschlagspiel nutzte er seine Chance, attackierte die zweiten Aufschläge von Nadal entschlossen - und holte sich mit einer brachialen Vorhand den Satzausgleich. Und das nicht unverdient: Goffin war mittlerweile offensiver geworden, hatte die Winner/Unforced-Errors-Bilanz gedreht.

Bis dahin hatte Nadal die Kiste eigentlich im Griff gehabt: Ein frühes Break im ersten Satz gab er zwar direkt wieder ab, holte sich dann aber erneut eins zum 5:3 und servierte aus. Und nahm Goffin im zweiten Durchgang zum 2:1 erneut das Service ab, war bei eigenem Aufschlag souverän.

Nadal nervenstark bei Matchbällen gegen sich

Im dritten Satz dann ein enges Aufschlagspiel zu Beginn mit zwei Breakchancen für Nadal, aber Goffin parierte.

Im Tiebreak - mehr als anderthalb Stunden nach Nadals erstem Matchball - gab's Drama pur: Nadal ging mit 4:1 in Führung, Goffin aber kam mit offensivem Spiel zum 6:4; beim zweiten Matchball (bei eigenem Aufschlag) blieb seine Vorhand an der Netzkante hängen. Einen weiteren Matchball beim 6:7 wehrte Nadal mit einem übersichtlichen Stopp ab, bei Nadals folgendem Matchball donnerte Goffin einen Smash auf die Linie. Und beim 9:8 für Goffin? Packte Nadal wieder einen Stopp aus... Dann Nadal: entschlossen mit der Vorhandpeitsche zu Matchball Nummer 4 - und dann landete Goffins Vorhand knapp im Aus.

Nadal trifft in der Runde der letzten Acht auf den Sieger der Partie zwischen Carlos Alcaraz und Cameron Norrie.

"Ich habe meine gesamte Karriere gekämpft", so Nadal - auch mit Bezug auf den Sieg von Real Madrid am Vorabend. Die 3 Stunden und 10 Minuten würden ihm auch helfen, seine körperliche Leistung zu verbessern.

Nadal mit Comeback in Madrid

Nadal gibt beim Masters-Turnier in Madrid sein Comeback: Nach seinem tollen Saisonbeginn (ebenfalls eigentlich ein Comeback nach seiner Fuß-OP) mit drei Turniersiegen, darunter den Australian Open, hatte sich Nadal in Indian Wells einen Rippenbruch zugezogen.

In Madrid komme er zwar nicht in Topform an, so erklärte er, aber mit dem Segen des Doktors, wieder spielen zu dürfen.

Nadals Hauptaugenmerk liegt freilich auf den French Open, die am 22. Mai beginnen, dort will "Rafa" seinen 14. Titel holen.

Am Mittwoch hatte er in Madrid sein erstes Match gespielt, gegen Miomir Kecmanovic, und dabei größtenteils überzeugt.

