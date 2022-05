ATP Madrid: Rafael Nadal siegt bei Comeback - muss sich am Ende aber strecken

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) hat bei seinem Comeback im Rahmen des Masters-Turniers in Madrid das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 21:15 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal schlug Miomir Kecmanovic mit 6:1, 7:6 (4) und feierte damit nach seiner verletzungsbedingten Pause eine gelungene Rückkehr in den Tourbetrieb.

Nadal, Australian-Open-Champ in diesem Jahr, gelang ein guter Start, er spielte kontrolliert offensiv, ließ Kecmanovic nur wenig zu und bestimmte souverän das Tempo. Auch eine kurze Regenpause zu Beginn des zweiten Satzes schien den 35-Jährigen nicht aus der Fassung zu bringen. Nachdem er das Break zum 3:2 geschafft und kurz den Spielstand vergessen hatte, schien die Sache durch, aber Kecmanovic kam zurück. Ebenso, nachdem Nadal noch ein erneutes Break gelungen war.

Im Tiebreak dann zog Nadal nach Fehlern auf beiden Seiten zum 6:4 davon, seinen Sieg stellte er mit seinem dritten Ass klar.

"Wenn man alles miteibezieht, war das ein tolles Match", so Nadal. "Ein fantastischer erster Satz, auch der zweite war gut." Speziell angesichts seiner Auszeit, erklärte Nadal. Wann er im Spiel bleiben müsse, wann er auf den Punkt gehen müsse: "Es ist, wie wenn man alles wieder ein bisschen lernen muss."

Nadal nun gegen van de Zandschulp oder Goffin

Insgesamt ging der Sieg natürlich verdient, auch wenn Kecmanovic sich im zweiten Durchgang steigert, während Nadal mehr Fehler produzierte. Kecmanovic hatte jedoch mit der Erfolgsquote beim zweiten Aufschlag zu kämpfen, diese lag lange Zeit unter 30 Prozent.

Nadal trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Botic van de Zandschulp und David Goffin.

Zuletzt hatte Nadal in Indian Wells gespielt, nach seinen Turniersiegen beim ATP-Turnier in Melbourne, den Australian Open sowie in Acapulco auch beim Wüstenevent das Finale erreicht - trotz gebrochener Rippe. In Madrid gibt er nun sein Comeback, wenn auch noch mit Trainingsrückstand und wenigen Erwartungen.

Bereits zuvor am Tag hatten Alexander Zverev, Dusan Lajovic und Dan Evans gewonnen, später hat auch Cameron Norrie nachgezogen.

Am Abend noch am Start: Jannik Sinner, er trifft auf Alex de Minaur (hier im Liveticker).

