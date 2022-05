ATP Masters Madrid: Rafael Nadal vs David Goffin im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) trifft beim Masters-Turnier in Madrid auf David Goffin. Ab 16 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 12:26 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, David Goffin

Rafael Nadal ist wieder da - und hat sich nach seiner Rippenproblematik erfolgreich zurückgemeldet: Am Mittwoch schlug er Miomir Kecmanovic mit 6:1, 7:6 (4), auch wenn er in Durchgang zwei doppelt nachsetzen musste, zwei Mal ein Break bereits in Führung lag, es aber nicht durchbrachte.

Ob Nadal wie schon zu Jahresbeginn zeigt, dass er mittlerweile doch nur recht wenig Matchpraxis braucht, um die ganz Großen schlagen zu können? Wird sich zeigen. Er selbst gab sich nach dem Auftaktsieg in Madrid happy, vor allem angesichts der Pause. Hintergrund: Nadal hatte sich nach seinem überragenden Jahresstart mit drei Turniersiegen (darunter die Australian Open) beim Masters-Turnier in Indian Wells einen Rippenbruch zugezogen und musste anschließend pausieren. Eine schmerzhafte Sache, so Nadal, selbst das Einschlafen sei ein Problem gewesen. Aber gut immerhin, dass recht klar gewesen sei, wie lange die Pause dauere.

David Goffin ist wieder im Kommen

Gegner Goffin indes ist mittlerweile wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem er aus den Top 10 und schließlich auch aus den Top 50 gerutscht ist - eine Mischung aus Verletzungen und Problemen beim Wiedereinstieg.

In Madrid musste er durch die Qualifikation, schlug anschließend Aslan Karatsev und Botic van de Zandschulp. Aktuell ist Goffin auf Platz 60 im ATP-Ranking notiert.

Nadal führt gegen Goffin im H2H

Im direkten Vergleich führt Nadal mit 4:2 gegen Goffin: Nadal gewann alle Sandplatzduelle der beiden, Goffin war in der Halle und beim letzten Aufeinandertreffen 2020 beim ATP Cup erfolgreich.

Wann spielt Nadal gegen Goffin in Madrid?

Das Match zwischen Rafael Nadal und David Goffin ist als drittes Hauptplatzspiel angesetzt, wird jedoch frühestens um 16 Uhr beginnen. Sky überträgt live im TV und im Livestream, wir haben den Matchtracker für euch!