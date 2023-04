ATP-Masters Madrid: Zverev ringt Carballes Baena nieder

Große Kampfleistung von Alexander Zverev (ATP-Nr. 16) – In einem Marathonmatch siegt der deutsche Davis Cup-Spieler gegen Roberto Carballes Baena mit 6:7, 7:5, 6:0.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 01:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mehr Mühe im Auftaktmatch für Alexander Zverev als erwartet.

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker

Im letzten Match auf dem Manolo Santana Stadium im Rahmen der Night-Session sah sich der zweimalige Madrid-Champion Alexander Zverev aus Deutschland Roberto Carballes Baena im ersten Aufeinandertreffen gegenüber. Der 30-jährige Spanier konnte vor wenigen Wochen in Marrakesch seinen zweiten ATP-Titel nach seinem Premierenerfolg in Quito 2018, ebenfalls auf Sand, feiern. Olympiasieger Zverev stand nach seinem frühen Ausscheiden beim ATP-Turnier in München unter Druck, gilt es doch einen Finaleinzug in Madrid aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Angeschlagener Zverev verliert ersten Durchgang knapp im Tiebreak

Der Beginn des Matches war von souveränen Aufschlagspielen auf beiden Seiten gekennzeichnet. Nachdem Zverev im fünften Spiel eine Breakchance ungenutzt ließ, sah er sich beim folgenden Aufschlagspiel einem 0:40 gegenüber, konnte aber sein Service-Game noch für sich entscheiden. Schreckmoment im achten Spiel des ersten Satzes – beim Stand von 3:4 fasste sich der 26-jährige Zverev nach dem Punktgewinn zum 40:15 an die Innenseite des linken Oberschenkels und musste sich anschließend in der Kabine vom Physio behandeln lassen. Nach Wiederaufnahme musste die ehemalige Nr. 2 der Welt zwei Breakchancen abwehren, ehe er den Ausgleich herstellen konnte. Zverev weiterhin bemüht, seine Position möglichst nahe an der Grundlinie zu behalten und immer wieder Abschlüsse am Netz zu suchen. Im zwölften Game erspielte sich Carballes Baena mit einem glänzenden Rückhandpassierball zum 15:40 zwei Breakchancen, aber Zverev konterte mit vier Punkten in Folge. Im Tiebreak kann der Hamburger beim Stand von 6:5 einen Satzball bei Aufschlag seines Gegners nicht verwerten, zwei Punkte später segelte eine Vorhand Zverevs ins Netz zum Satzverlust.

Mutiger Zverev gleicht aus

Im zweiten Durchgang konnten beide Spieler ihre Aufschlagspiele bis zum 3:3 problemlos halten. Beim anschließenden Service-Game von Zverev tat sich für Carballes Baena eine Breakchance auf, welche die aktuelle Nr. 53 im ATP-Ranking mit einem spektakulären Reflex nach einem Überkopfball von Zverev als Passierball verwerten konnte. Mit dem Rücken zur Wand schlug Zverev zurück und glich mit einem Re-Break aus. Von einer Verletzung Verletzung Zverevs ist seit Satzbeginn nichts mehr zu sehen. Ab Mitte des Satzes erhöhte Zverev von der Grundlinie noch einmal deutlich das Tempo und nahm dabei auch einige leichtere Vorhandfehler in Kauf. Nachdem er beim Stand von 5:4 einen Satzball bei Aufschlag von Carballes Baena nicht nutzen konnte, schlug er zwei Spiele später zu und stellte damit den Satzausgleich her.

Zverev dominiert im Entscheidungssatz

Im Entscheidungsdurchgang bleibt Zverev seiner offensiven Linie treu und dominierte von Beginn an die Ballwechsel von der Grundlinie. Bei dem Spanier zeigten sich immer mehr die körperlichen Verschleißerscheinungen aufgrund seiner immensen Laufleistung. Ohne Spielverlust setzt sich Zverev nach 3:24 Stunden Spielzeit mit 6:7 (6), 7:5, 6:0 durch.

In der dritten Runde wartet auf Zverev der französische Qualifikant Hugo Grenier, der gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda in zwei Sätzen jeweils im Tiebreak die Oberhand behalten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid