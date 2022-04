ATP Masters Miami: Carlos Alcaraz - "Ich werde es genießen"

Carlos Alcaraz steht vor dem wichtigsten Match seiner noch jungen Karriere. Übermäßig beeindruckt zeigte sich der 18-Jährige davon im Vorfeld des Miami-Endspiels gegen Casper Ruud aber nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 14:26 Uhr

© Getty Images Darf Carlos Alcaraz auch gegen Casper Ruud jubeln?

Der Hype um Carlos Alcaraz ist dieser Tage in der Welt des Tennissports nicht wegzudiskutieren. Der 18-jährige Spanier begeisterte die Massen auch beim ATP-Masters-1000-Event in Miami, mit teils sensationellen Leistungen spielte er sich in Florida ins Endspiel. Im Halbfinale nahm Alcaraz mit Hubert Hurkacz den Titelverteidiger aus dem Turnier.

Ihr wollt das Finale live im TV oder im Stream sehen und anschließend auch die Turniere in Monte Carlo, Barcelona, Rom und Madrid? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Turniere.

"Das ist etwas, wovon man schon als Kind träumt. Es ist wirklich schön, hier in Miami im Finale zu stehen. Ich liebe es, hier zu spielen. Das Publikum ist unglaublich", meinte Alcaraz nach seinem Halbfinalerfolg. Mit einem Finalsieg über Casper Ruud könnte er sich nun sogar zum jüngsten Miami-Sieger aller Zeiten machen.

Alcaraz schiebt Druck beiseite

Doch das scheint am Schützling von Juan Carlos Ferrero, der nach dem Tod seines unlängst verstorbenen Vaters extra für das Finale nach Miami flog, offenbar spurlos vorbeizugehen. "Ich werde das Finale wie eine erste Runde angehen und versuchen, die Nervosität zu überspielen. Ich werde es genießen. Es wird ein großartiges Finale werden", prophezeite Alcaraz vor dem Duell mit Ruud.

Ein positiver Aspekt für den Iberer könnte sein, dass auch Ruud in seinem ersten Endspiel auf Masters-1000-Ebene steht. Dass dem Sandplatzliebhaber dies ausgerechnet auf Hartplatz glückte, führte er vor allem auf seine starke Entwicklung in der Vorsaison zurück. Nicht umsonst erreichte Ruud bei den ATP Finals die Vorschlussrunde.

Ruud mit anderer Einstellung

Mittlerweile trete er bei Hardcourtevents mit einer anderen Einstellung an, so Ruud: "Auf Hartplätzen habe ich mich nie schlecht gefühlt, aber es ist einfach so, dass mein Spiel auf Sand ein bisschen besser zu passen scheint. Bis zum letzten Jahr habe ich meine besten Ergebnisse auf Asche erzielt. Ich glaube, das ist auch immer noch so."

Bevor es für den Norweger auf seinen Lieblingsbelag zurückgeht, steht jedoch auch für ihn das größte Match seiner Karriere an. Das bislang einzige Duell zwischen Ruud und Alcaraz entschied der junge Spanier 2021 im Viertelfinale von Marbella klar mit 6:2 und 6:4 für sich.

Das Einzel-Tableau in Miami