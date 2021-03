ATP Masters Miami: Jan-Lennard Struff vs Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff tritt in Runde 3 der Miami Open auf den Spanier Roberto Bautista Agut - ab 17 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2021, 14:13 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Jan-Lennard Struff

3:1 führt Roberto Bautista Agut im direkten Vergleich gegen "Struffi", die letzte Partie der beiden ging jedoch an den Deutschen: 2020 in Dubai siegte der Warsteiner mit 7:6, (5), 6:2. 2017 und 2018 hatte Bautista Agut jeweils in zwei Sätzen gesiegt.

Wo kommt Struff?

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Robert Bautista Agut ist ab 17 MESZ angesetzt - live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

ATP: Miami Open - Auslosung, Spieler, TV-Übertragung, Livestream