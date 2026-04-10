ATP Masters Monte-Carlo: Carlos Alcaraz fertigt Alexander Bublik im Viertelfinale ab

Carlos Alcaraz hat das Monte-Carlo-Viertelfinalduell mit Alexander Bublik klar in zwei Sätzen für sich entschieden und damit seinen 300. Sieg auf der Tour gefeiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 17:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz gewann in zwei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Carlos Alcaraz ist am Freitag problemlos ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte-Carlo eingezogen. Der Spanier besiegte Alexander Bublik im Viertelfinale locker mit 6:3 und 6:0 und ist damit nur mehr zwei Siege von der Titelverteidigung entfernt.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Bublik hatte Alcaraz das Geschehen - bis auf einen kleinen Wackler Mitte des ersten Satzes - jederzeit im Griff. Der siebenfache Grand-Slam-Champion verwandelte nach nur 63 Minuten Spielzeit seinen ersten Matchball. Im Halbfinale bekommt er es mit Valentin Vacherot oder Alex de Minaur zu tun.

Alcaraz feiert 300. Sieg

Durch seinen 300. Tour-Erfolg behielt Alcaraz vorerst auch Weltranglistenposition eins. Bei einer Niederlage gegen Bublik wäre er im Ranking hinter Sinner auf Platz zwei zurückgefallen.

Die Ausgangslage vor dem Wochenende ist klar: Sollte Sinner in Monte-Carlo besser abschneiden als Alcaraz, wird er am Montag wieder die Nummer eins der Welt sein. Der Südtiroler bekommt es in seiner Halbfinalpartie mit dem Deutschen Alexander Zverev zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo