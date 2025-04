ATP Masters Monte-Carlo: Finale wegen drohender Regenschauer vorverlegt

Das Monte-Carlo-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti soll am Sonntag bereits um 12:00 Uhr über die Bühne gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 18:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Das Finale in Monte-Carlo wurde vorverlegt

Die Organisatoren des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo haben das Einzel-Finale um drei Stunden vorverlegt. Wie am Freitag bekanntgegeben wurde, soll das Endspiel im Fürstentum am Sonntag bereits um 12:00 Uhr stattfinden. Ursprünglich war das Finale für 15:00 Uhr angesetzt.

Grund für die Vorverlegung ist die schlechte Wetterprognose, drohen am Sonntag in Monte-Carlo doch heftige Regenschauer. Diese Entscheidung sei getroffen worden, “um die beste Chance zu haben, diese unglaubliche Ausgabe 2025 erfolgreich abzuschließen”, teilten die Veranstalter mit.

Im Finale werden sich Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti gegenüberstehen. Alcaraz gewann sein Halbfinale gegen Alejandro Davidovic Fokina am Samstag in zwei Sätzen, einige Stunden später setzte sich Musetti im Tiebreak des dritten Satzes gegen Alex de Minaur durch. Nach dem Einzel-Finale soll am Sonntag noch jenes im Doppel über die Bühne gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo