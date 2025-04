ATP Masters Monte-Carlo: Ja, ist denn schon wieder 2019?

Holt Lorenzo Musetti sechs Jahre nach dem großen Coup von Fabio Fognini den Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 21:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

So gut hat Fabio Fognini der Sand nie mehr geschmeckt wie 2019 in Monte-Carlo

Zu den vielen Besonderheiten des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo zählt ja auch, dass hier so viele Spieler einen Lokalbonus genießen wie sonst wohl nirgends in der Tenniswelt. Da sind natürlich die Monegassen selbst, wie etwa Valentin Vacherot, der ja zum Auftakt Jan-Lennard Struff besiegen konnte. Streng genommen liegt der Monte-Carlo Country Club allerdings schon auf französischem Staatsgebiet - was Ugo Humbert und Co. auch immer stimmkräftige Unterstützung von den Rängen einbringt.

Am meisten Freude haben aber die italienischen Tennisfans in den letzten Jahren gehabt. Und nie mehr als 2019, als Fabio Fognini in Monte-Carlo den größten Erfolg seiner Karriere feiern konnte. Das Meisterstück gelang Fognini dabei mit einem glatten Halbfinalsieg gegen Rafael Nadal. So nebenbei hat Fognini damals aber auch Alexander Zverev, Andrey Rublev und Borna Coric aus dem Weg geräumt. Und im Endspiel dann Dusan Lajovic besiegt.

Alcaraz überzeugt gegen Fils

Bei der aktuellen Ausgabe gehen die Azurri auf der Tribüne nun wieder steil. Das war schon beim Match von Matteo Berrettini gegen Alexander Zverev zu beobachten. Noch mehr aber bei den letzten beiden Auftritten von Lorenzo Musetti. Zunächst gegen den Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas, am gestrigen Samstag dann gegen Alex de Minaur.

Die italienische Wand wird auch heute hinter Musetti stehen. Auf der anderen Seite des Netzes allerdings ein Mann, gegen den Musetti in den letzten drei Partien kein Licht gesehen hat: Carlos Alcaraz. Der hat sein bisheriges Highlight des Turniers wohl gegen Arthur Fils gesetzt. Und gegen Alejandro Davidovich Fokina in manchen Phasen dann doch Nerven gezeigt. Bis es dann so richtig ernst wurde. Da war Alcaraz dann da.

Musetti schlägt 2023 Djokovic

In Monte-Carlo sind die Erfahrungswerte des viermaligen Major-Champions allerdings begrenzt: der Auftaktsieg gegen Francisco Cerúndolo war der erste Matcherfolg im Fürstentum überhaupt. In den vergangenen Jahren hatte Carlos Alcaraz eigentlich immer eine Grund gehabt, das erste 100er des Jahres auf Sand sausen zu lassen.

Lorenzo Musetti dagegen hat in Monte-Carlo schon einen ganz großen Sieg gefeiert: 2023 schlug er hier Novak Djokovic nach Satz- und Break-Rückstand.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo