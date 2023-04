ATP Masters Monte Carlo: Jan-Lennard Struff besiegt Casper Ruud sensationell in zwei Sätzen

Der Weltranglisten-100. Jan-Lennard Struff steht nach einem starken 6:1,-7:6(6)-Erfolg über den an drei gesetzten Casper Ruud beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo bereits im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 13:26 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff schafft gegen Casper Ruud den Einzug ins Viertelfinale von Monte Carlo

Jan-Lennard Struff is on fire! Der Deutsche zeigte im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Sandplatzevents von Monte Carlo eine sensationelle Leistung und ließ dem Weltranglisten-Vierten Casper Ruud nur geringe Chancen. Der 32-Jährige setzte sich nach 103 Spielminuten mit 6:1, 7:6 (6) durch. Es war im dritten Duell der beiden auch der dritte Triumph für den DTB-Spieler. Die aktuelle Nummer 100 des ATP-Rankings trifft nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie Andrey Rublev gegen Karen Khachanov.

Und der Warsteiner hätte gar noch früher seinen Arbeitstag auf dem Court des Princes beenden können, führte er dank seines druckvollen Spiels in Durchgang zwei doch bereits mit 5:2, fing aber just zu diesem Zeitpunkt an, das Selbstverständnis bei eigenem Service zu verlieren. Der Norweger nutzte die Schwächephase Struffs und glich in weiterer Folge auf fünf beide aus, nur um dann erneut mit zwei Breakbällen konfrontiert zu werden, die er allerdings mit etwas Mühe abzuwehren wusste.

"Am Ende etwas nervös geworden"

Einige Augenblicke später dann die Kurzentscheidung: Struff führte bald mit Minibreak, ließ zwar noch den Ausgleich zu, doch im entscheidenden Moment bei 5:5 machte der Deutsche mittels eines starken Returns den entscheidenden Punkt. Struff steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere bei einem ATP-Masters-1000-Turnier in der Runde der letzten Acht.

"Ich habe von Anfang an sehr aggressiv und gut gespielt, aber am Ende bin ich etwas nervös geworden. Ich bin sehr froh, dass ich dann doch noch meinen Fokus wiedergefunden habe", meinte der Nordrhein-Westfale im anschließenden On-Court-Interview. Zudem ist heute auch noch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev im Einsatz - der Hamburger fordert im vierten Spiel nach 11:00 Uhr (MESZ) am Centre Court Rainier III. den Russen Daniil Medvedev.

