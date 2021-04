ATP Masters Monte Carlo: Starker Djokovic besiegt Sinner, auch Rublev weiter

Novak Djokovic ist erfolgreich in das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo eingestiegen. Der Weltranglisten-Erste besiegte Jannik Sinner mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 14:27 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Novak Djokovic hat in Monte Carlo gut trainiert

Hier der Liveticker zum Nachlesen!

Er habe viel trainieren können in den vergangenen Wochen, hatte Novak Djokovic vor dem Match noch zu Protokoll gegeben. Und dieses Training machte sich gegen einen furchtlos aufspielenden Jannik Sinner bezahlt. Denn der Branchenprimus zeigte sich in der Defensive mal wieder überragend, streute immer wieder Stopps ein und zog seinem jungen Kontrahenten damit den Zahn. Nach 93 Minuten verwertete Djokovic seinen dritten Matchball zum 6:4 und 6:2.

Es war der erste Auftritt des Weltranglisten-Ersten seit den Australian Open, wo ihn eine Bauchmuskelverletzung nicht am dort neunten Triumph gehindert hatte. In der nächsten Runde trifft Djokovic auf den Sieger der Partie zwischen Hubert Hurkacz und Daniel Evans. Nach seinem Sieg meinte Novak Djokovic, dass Jannik Sinner eigentlich gar nicht mehr die Zukunft des Tennissports sei - sondern nach dem Final-Einzug in Miami sogar schon die Gegenwart.

Zuvor hatte sich Andrey Rublev gegen einen anderen Italiener durchgesetzt: Rublev besiegte Salvatore Caruso mit 6:3 und 6:2. Ebenfalls eine Runde weiter ist Titelverteidiger Fabio Fognini, der gegen Jordan Thompson mit 6:3 und 6:3 erfolgreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo