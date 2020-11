ATP-Masters Paris-Bercy: Alexander Zverev zieht ins Achtelfinale ein

Alexander Zverev steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy. (Hier könnt ihr den Live-Ticker nachlesen.) Dort trifft die deutsche Nummer eins auf Adrian Mannarino.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 17:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat seine gute Form aus Köln mit nach Paris genommen

Satte 25 Minuten dauerte es, bis Alexander Zverev den ersten Satz mit 6:2 gewonnen hatte, der zweite nahm ein paar Augenblicke mehr in Anspruch Über den Sieger der vierten Mittwochs-Partie auf dem größten Court in der Halle von Paris-Bercy gab es jedenfalls zu keinem Zeitpunkt keinen Zweifel. Nach 55 Minuten ging Zverev mit einem 6:2 und 6:2 als ungefährdeter Sieger vom Platz.

Der US-Open-Finalist diktierte von Beginn an das Tempo, Kecmanovic wirkte vom Tempo des Deutschen überfordert. Und hatte als Rückschläger so gut wie keine Chancen. Nicht so wie beim bisher einzigen Treffen im Sommer 2019 in Cincinnati, als Zverev dem Serben mit Doppelfehlern en masse einen Drei-Satz-Sieg geschenkt hatte. Davon war in Paris keine Rede, der Favorit ließ keine einzige Breakchance von Kecmanovic zu. Als Rückschläger punktete Zverev ebefnfalls fast nach Belieben: Das frühe Break im ersten Satz gelang gleich zum 1:0, in Durchgang zwei dann eben zum 2:1.

Zverev auf Kollisionskurs mit Rublev

Im Achtelfinale am Donnerstag bekommt es Alexander Zverev mit einem alten Bekannten zu tun: Zwar hat der gebürtige Hamburger gegen Mannarino erst vier Mal gespielt. Zwei dieser Begegnungen fanden aber nach der Corona-Pause statt: zunächst bei den US Open, danach auch noch einmal beim zweiten ATP-Tour-250-Turnier in Köln. Zverev ist dabei stets als Sieger vom Court gegangen.

Sollte dies auch im fünften Duell der Fall sein, könnte Zverev im Viertelfinale auf Andrey Rublev treffen, der in diesem Jahr schon fünf Turniere gewonnen hat. Eine Runde später würde gemäß Setzliste Turnierfavorit Rafael Nadal warten.

