ATP Masters Paris-Bercy: Dominic Thiem schafft den Sprung ins Qualifikationsfinale

Dominic Thiem besiegte in der ersten Runde der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy Lorenzo Sonego in einem spannenden Dreisatz-Match. Auch Sebastian Ofner hat den Sprung ins Qualifikationsfinale geschafft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 19:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem musste in der ersten Runde der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Lorenzo Sonego antreten

Hier gibt es die Partie im Match-Tracker zum Nachverfolgen!

Dominic Thiem hat mit einer starken Willensleistung die erste Qualifkationsrunde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy überstanden. Der Österreicher setzte sich nach spannenden 2:29 Stunden Spielzeit mit 6:1, 4:6, 7:5 gegen Lorenzo Sonego aus Italien durch. Um ein Ticket für den Hauptwettbewerb zu lösen, muss Thiem im zweiten Qualifikationsduell den Australier Cristopher O´Conell besiegen, der Lokalmatador Arthur Rinderknech ebenfalls in drei Sätzen bezwang.

War der Lichtenwörther in Satz eins absolut spielbestimmend, setzte es in Satz zwei gleich beim Stand von 1:1 einen Aufschlagverlust für Österreichs Nummer zwei im ATP-Ranking. Zwar konnte Thiem sofort per Rebreak kontern, bei 3:3 schaffte der Südeuropäer allerdings ein weiteres Break, dass er bis zum Ende des Durchgangs nicht mehr hergab.

Keine Erfolge für DTB-Spieler

Auch im dritten Akt hatte der US-Open-Champion von 2020 alle Trümpfe in der Hand, ging mit Break 3:1 in Front. Doch anstatt das durchbrochene Service zu bestätigen, streute Thiem plötzlich unnötige Rückhand- und einen Doppelfehler ein. Sollte es bei 5:4 trotz einiger Chancen für den Niederösterreicher noch nicht zum schlussendlichen Matcherfolg reichen, nutzte Thiem dann bei 6:5 seinen vierten Matchball.

Erfreulich aus österreichischer Sicht das Qualifikations-Erstrundenergebnis von Sebastian Ofner: Der Steierer setzte sich gegen den 21-jährigen Lokalmatador und Quali-Wildcard-Spieler Terence Atmane in drei Sätzen mit 5:7, 7:5, 6:4 durch. Im Duell um einen Platz im Hauptfeld wartet nun der an 14 gereihte Niederländer Botic van de Zandschlup, der den Argentinier Pedro Cachin klar mit 6:2, 6:4 in Schranken wies.

Kein guter Tag war es hingegen für die beiden deutschen Vertreter, die in der Vorausscheidung für das letzte Masters-1000-Turnier des Jahres angetreten waren. Zunächst musste sich Yannick Hanfmann dem Lokalmatador Gregoire Barrere mit 4:6, 7:6 (3), 4:6 geschlagen geben, danach verlor Dominik Koepfer seine Partie gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:7 (5), 3:6.

Das Einzel-Qualifikations-Tableau aus Paris-Bercy.

Das Einzel-Tableau aus Paris-Bercy.