ATP-Masters Paris-Bercy: Fils schlägt Struff - und wartet auf Zverev

Arthur Fils ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Jan-Lennard Struff in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Dort könnte der Franzose auf Alexander Zverev treffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 15:45 Uhr

© Getty Images Arthur Fils am Mittwoch in Paris-Bercy

Die Partie begann nicht gut für Jan-Lennard Struff: Gleich sein ersten Aufschlagspiel musste der deutsche Davis-Cup-Spieler abgeben. Chance auf ein Comeback im ersten Satz gab es danach genügend: nämlich acht. Aber Feld behielt die Nerven, servierte schließlich zum 6:3 aus.

Satz zwei zeigte ein ähnliches Bild. Diesmal gelang Fils das Break zum 3:2. Nun gab es kaum noch Chancen für den Rückschläger Struff. Und nach etwas mehr als eineinhalb Stunden servierte Fils dann auch zum Matchgewinn aus.

Zverev heute gegen Griekspoor

In der nächste Runde könnte es nun gegen Alexander Zverev geben. Der Weltranglisten-Dritte steigt heute Abend in das Turnier in Paris-Bercy ein. Zverev trifft ab 19 Uhr auf Tallon Griekspoor (live bei uns im Liveticker).

Eine kleine Überraschung gab es in der ersten Mittwochs-Partie auf dem Center Court: Da musste sich Daniil Medvedev dem Montreal-Champion Alexei Popyrin mit 4:6, 6:2 und 6:7 (4) geschlagen geben. Grigor Dimitrov dagegen ist weiterhin im Rennen - um den Turniersieg in Paris wie auch um einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Dimitrov besiegte Tomas Martin Etcheverry in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy