ATP-Masters Paris-Bercy: Finale! Alexander Zverev zu stark für Rafael Nadal

Alexander Zverev ist problemlos in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Der Deutsche besiegte Rafael Nadal mit 6:4 und 7:5 und trifft am Sonntag auf Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 18:28 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt am Sonntag um seinen vierten 1000er-Titel

Hier das Match zum Nachlesen im Live-Ticker

Was für eine Vorstellung von Alexander Zverev! Die deutsche Nummer eins ließ Rafael Nadal im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy keine Chance und gewann mit 6:4 und 7:5. Damit darf Zverev am Sonntag um seinen vierten Titel auf 1000er-Ebene spielen - Gegner wird der Russe Daniil Medvedev sein, der gegen Milos Raonic mit 6:4 und 7:6 (4) gewann.

Zverev hat 2017 die Masters-Events in Rom und Montreal gewonnen, 2018 folgte der Sieg in Madrid. Medvedev wiederum holte sich die Siegertrophäen in Cincinnati und Shanghai 2019. Genau dort hatte er mit Zverev im Finale kaum Mühe.

Zverev gewinnt zum zweiten Mal gegen Nadal

In Paris-Bercy werden die Karten aber neu gemischt. Zverev holte seinen zwölften Sieg in Folge - den vierten in der französischen Hauptstadt, dem acht Erfolge bei den beiden Turnieren in Köln vorangegangen waren. Gegen Nadal schaffte Zverev in beiden Sätzen ein frühes Break - und kam nur im sechsten Spiel des zweiten Durchgangs kurz in Bedrängnis. Der Spanier konnte seine beiden Breakchancen aber nicht nutzen. Zverev vergab daraufhin vier Chancen auf das Doppel-Break.

Das sollte sich zunächst rächen. Denn Nadal gelang im achten Spiel des zweiten Aktes sein erstes Break überhaupt. Beim Stand von 5:5 und 30:30 lupfte Zverev einen Volley an die Netzkante, der Ball plumpste auf Nadals Seite ins Feld. Zverev nahm die Breakchance gerne mit, ging nach einem Fehler von Nadal mit 6:5 in Führung. Und servierte nach 98 Minuten Spielzeit souverän aus.

Für Zverevs war es der zweite Sieg im siebenten Duell mit Nadal. Auch die bis dato jüngste Partie hatte Deutschlands Nummer eins gewonnen: beim ATP-Finale 2019 in London. Im Head-to-Head mit seinem Finalgegner Daniil Medvedev führt Alexander Zverev mit 5:1.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy