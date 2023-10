ATP Masters Paris-Bercy: Thiem trifft zum Quali-Auftakt auf Sonego, Ofner mit gutem Los

Dominic Thiem bekommt es in der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy zunächst mit Lorenzo Sonego zu tun. Auch Sebastian Ofner, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer kennen ihre Auftaktgegner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 20:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Dominic Thiem trifft auf Lorenzo Sonego

Nach seinem Erstrunden-Aus bei den Erste Bank Open in Wien geht es für Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy weiter. In der französischen Hauptstadt muss sich der Weltranglisten-99. allerdings durch die Qualifikation kämpfen, will er im Hauptbewerb des Indoor-Events vertreten sein.

Die am Freitagabend durchgeführte Auslosung meinte es mit Thiem nicht allzu gut: Der US-Open-Sieger von 2020 trifft zum Auftakt auf Lorenzo Sonego, der im Ranking aktuell 47 Plätze vor ihm liegt. Zudem konnte der Italiener zwei der bisherigen drei Duelle gegen Thiem für sich entscheiden.

Sollte Thiem gewinnen, würde er im Kampf um ein Hauptfeld-Ticket auf Christopher O’Connell oder Arthur Rinderknech treffen. Sein Landsmann Sebastian Ofner zog indes ein besseres Los: Der Steirer eröffnet gegen Wildcard-Inhaber Terence Atmane und bekäme es bei einem Sieg anschließend mit Botic van de Zandschulp oder Pedro Cachin zu tun.

Mit Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind auch drei Deutsche in der Qualifikation am Start. Altmaier bekommt es mit Bernabe Zapata Miralles zu tun, Hanfmann trifft auf Gregoire Barrere und Koepfer misst sich mit Marcos Giron.

Das Quali-Tableau in Paris-Bercy