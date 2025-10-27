ATP Masters Paris: Daniel Altmaier startet mit Erfolg gegen Marcos Giron

Daniel Altmaier hat das ATP Masters in Paris am Vormittag gegen Marcos Giron eröffnet. Gegen den US-Amerikaner siegte der aktuell zweitbeste deutsche Profi 6:2, 7:6(4) und erwartet in der zweiten Runde nun eine schwere Aufgabe.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 12:56 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht in dieser Woche auf Weltranglistenplatz 50.

Daniel Altmaier zeigte eine starke Leistung zum Auftakt des letzten Masters-Turniers im Jahr 2025. Gegen Marcos Giron aus den USA ließ der 27-Jährige im ersten Satz keinerlei Zweifel aufkommen und sicherte sich die Satzführung mit zwei Breaks und ohne Chance für seinen Kontrahenten.

Auch im zweiten Durchgang zeigte Altmaier eine solide Leistung, verlor jedoch ein wenig die Leichtigkeit des ersten Spielabschnitts. Nach erneutem Break zum 3:1 kassierte die deutsche Nummer zwei den einzigen Aufschlagverlust der Partie. Ein kleiner Makel im Spiel, der letztlich jedoch nicht mehr bestraft werden sollte.

Altmaier trifft nun auf Ruud

Denn im Tiebreak präsentierte sich wiederum Altmaier konzentrierter. Ein schnelles 4-0 ebnete den Weg zu einem letztendlich hochverdienten Erfolg nach 1:37 Stunde. Daran änderte auch die letzte aufkeimende Hoffnung für Marcos Giron nichts mehr, der zwischenzeitlich auf 4-3 herankommen sollte.

Zur Belohnung darf sich Daniel Altmaier nun mit einem Spieler aus den Top Ten messen. In der zweiten Runde wartet der an Position acht gesetze Casper Ruud, der im letzten Jahr eben in besagter zweiten Runde gegen den Australier Jordan Thompson ausschied. Ruud stand per Freilos bereits als Zweitrundenteilnehmer fest.

