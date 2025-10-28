ATP Masters Paris: Fonseca schlägt Shapovalov, Medvedev hat es eilig

Joao Fonseca hat beim ATP Masters 1000er-Turnier in Paris seine beeindruckende Form bestätigt. Der brasilianische Jungstar bezwang Denis Shapovalov mit 5:7, 6:4 und 6:3. Relativ eilig hatte es indes Daniil Medvedev.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 18:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca ist derzeit in Topform.

Fonseca, der zuletzt in Basel seinen ersten Turniersieg auf 500er-Ebene einfuhr, hatte im ersten Satz gegen den Kanadier noch das Nachsehen, steigerte sich jedoch mit Fortdauer der Partie. Trotz leichter körperlicher Probleme - Fonseca konsultierte mehrfach den Physio - drehte der 19-Jährige das Match.

Der Brasilianer, der zum ersten Mal beim Masters in der französischen Hauptstadt am Start ist, trifft in der zweiten Runde auf Karen Khachanov und wird versuchen, seinen derzeitigen Erfolgslauf zu prolongieren.

Ebenfalls ganz gut in Form ist im Moment Daniil Medvedev. Der ehemalige Weltranglisten-Erste bezwang den (eigentlich ähnlich formstarken) Jaume Munar überraschend klar mit 6:1, 6:3. Medvedev beendete somit eine vierjährige Durstrecke. In den vergangenen drei Jahren war für den 29-Jährigen beim letzten Masters des Jahres jeweils gleich zum Auftakt Schluss.

Für den US Open-Sieger des Jahres 2021 geht es nun in Runde zwei gegen Grigor Dimitrov.

Ebenfalls einen erfolgreichen Nachmittag erlebte unter anderem Corentin Moutet. Der Franzose setzte sich gegen Reilly Opelka mit 3:6, 7:5 und 6:1 durch.

Am Abend wird dann der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz ins Turniergeschehen eingreifen. Der Spanier trifft auf Cameron Norrie.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

