ATP Masters Paris: Halbfinale! Bublik schlägt de Minaur in drei engen Sätzen
Alexander Bublik hat mit einem 6:7 (5), 6:4 und 7:5 gegen Alex de Minaur erstmals das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris erreicht. Dort geht es morgen gegen Felix Auger-Aliassime.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 18:40 Uhr
Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.
Im neunten Spiel des dritten Satzes gegen Alex de Minaur hat Alexander Bublik den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris wohl schon ganz konkret visualisiert. Der Kasache hatte ein 15:40 herausgespielt, da lag doch ein Break in der Luft. Aber gerade in jenem Moment mutierte de Minaur zum Monsteraufschläger - und ging doch wieder mit 5:4 in Führung.
Wenige Minuten später zeigte der „Demon“ dann aber Nerven. Und servierte bei Breakball Bublik einen Doppelfehler. Und Bublik zuckte nicht mehr, servierte zum 6:7 (5), 6:4 und 7:5 aus. Es war das erste Mal überhaupt, dass Sascha Bublik bei einem Turnier zwei Matches gegen Top-Ten-Gegner gewinnen konnte. Im Avhtelfinale hatte der 28-Jährige Taylor Fritz besiegt.
Zverev heute gegen Medvedev
Im ersten Viertelfinale des Tages hatte Félix Auger-Aliassime mit Valentin Vacherot keine Probleme gehabt und sicher mit 6:2 und 6:2 gewonnen. Damit kann der Kanadier im Race to Turin nach wie vor hoffen. Allerdings benötigt Auger-Aliassime den Einzug ins Endspiel, um Lorenzo Musetti zu überholen.
Am Abend werden noch die beiden Halbfinalisten der oberen Tableau-Hälfte ermittelt. Zunächst trifft Jannik Sinner auf Ben Shelton. Und danach gibt es das 22. Duell auf ATP-Ebene zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Zverev startet in Paris als Titelverteidiger - auch wenn er sein Championat im vergangenen Jahr noch in der Halle in Paris-Bercy geholt hatte. Seit der aktuellen Ausgabe wird ja in der La Defense Arena gespielt.
Hier das Einzel-Tableau in Paris