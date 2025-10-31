ATP Masters Paris: Halbfinale! Bublik schlägt de Minaur in drei engen Sätzen

Alexander Bublik hat mit einem 6:7 (5), 6:4 und 7:5 gegen Alex de Minaur erstmals das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris erreicht. Dort geht es morgen gegen Felix Auger-Aliassime.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 18:40 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik steht in Paris im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Im neunten Spiel des dritten Satzes gegen Alex de Minaur hat Alexander Bublik den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris wohl schon ganz konkret visualisiert. Der Kasache hatte ein 15:40 herausgespielt, da lag doch ein Break in der Luft. Aber gerade in jenem Moment mutierte de Minaur zum Monsteraufschläger - und ging doch wieder mit 5:4 in Führung.

Wenige Minuten später zeigte der „Demon“ dann aber Nerven. Und servierte bei Breakball Bublik einen Doppelfehler. Und Bublik zuckte nicht mehr, servierte zum 6:7 (5), 6:4 und 7:5 aus. Es war das erste Mal überhaupt, dass Sascha Bublik bei einem Turnier zwei Matches gegen Top-Ten-Gegner gewinnen konnte. Im Avhtelfinale hatte der 28-Jährige Taylor Fritz besiegt.

Zverev heute gegen Medvedev

Im ersten Viertelfinale des Tages hatte Félix Auger-Aliassime mit Valentin Vacherot keine Probleme gehabt und sicher mit 6:2 und 6:2 gewonnen. Damit kann der Kanadier im Race to Turin nach wie vor hoffen. Allerdings benötigt Auger-Aliassime den Einzug ins Endspiel, um Lorenzo Musetti zu überholen.

Am Abend werden noch die beiden Halbfinalisten der oberen Tableau-Hälfte ermittelt. Zunächst trifft Jannik Sinner auf Ben Shelton. Und danach gibt es das 22. Duell auf ATP-Ebene zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Zverev startet in Paris als Titelverteidiger - auch wenn er sein Championat im vergangenen Jahr noch in der Halle in Paris-Bercy geholt hatte. Seit der aktuellen Ausgabe wird ja in der La Defense Arena gespielt.

