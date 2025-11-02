ATP Masters Paris live: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime treffen im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 17:10 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime kämpfen heute um den Titel beim ATP Masters 1000er in Paris.

Nach seinem eindrucksvollen Halbfinal-Sieg gegen (einen angeschlagenen) Alexander Zverev geht es heute für Jannik Sinner im Finale gegen Felix Auger-Aliassime. Für beide Spieler steht mehr als der Titel auf dem Spiel.

Sinner könnte sich bei einem Sieg zumindest kurzfristig die Weltranglisten-Position eins von Carlos Alcaraz zurückholen, “FAA” wiederum könnte bei einem Triumph sein Ticket für die ATP-Finals in Turin fix buchen. Im Head-to-head zwischen dem Italiener und dem Kanadier steht es 2:2. Sinner konnte in diesem Jahr die beiden Duelle in Cincinnati und bei den US Open jeweils für sich entscheiden.

Sinner vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris