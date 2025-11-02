ATP Masters Paris: Sinner holt Titel und die Nummer eins!

Jannik Sinner hat mit einem 6:4 und 7:6 (4) gegen Félix Auger-Aliassime erstmals das ATP-Masters-1000-Event in Paris gewonnen. UNd wird ab morgen wieder die Nummer eins der Welt sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 18:15 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Sonntag in Paris

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn es vor dem Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris Zweifel an der 100-prozentigen Fitness von Jannik Sinner gegeben haben sollte, so hatten sich alle Fragen in diese Richtung wohl schon im fünften Spiel erledigt: Da erlief der Südtiroler nämlich einen eigentlich sehr guten Volley von Félix Auger-Aliassime, parierte danach einen Smash und gewann noch den Punkt. Zu jenem Zeitpunkt führte Sinner schon mit 3:1. Das dafür verantwortliche Break war Sinner schon im allerersten Spiel gelungen.

Diesen Vorsprung transportierte Jannik Sinner bis zum 6:4 nach 44 Spielminuten. Chancen auf ein ernsthaftes Comeback hatte Auger-Aliassime nicht.

Der zweite Akt hätte beinahe wieder mit einem Desaster für „FAA“ begonnen. Aber Sinner konnte zwei Breakchancen nicht nutzen. Die nächsten Möglichkeiten gab es im siebenten Spiel, aber auch da packte Auger-Aliassime in den entscheidenden Phasen seine besten Aufschläge aus. Wenige Minuten später fehlten Auger-Aliassime beim Stand von 5:4 nur zwei Punkte zum Satzausgleich. Die ihm Jannik Sinner aber natürlich nicht zugestand.

nd so musste ein Tiebreak diesen Satz entscheiden. Gerade in dieser Übung ist Félix Auger-Aliassime in der Saison 2025 ja eine Macht: Bislang konnte er 30 Kurzentscheidungen gewinnen.

Sinner überholt Alcaraz in der Weltrangliste

In Paris nun schenkte Auger-Aliassime seinem Gegner mit einem Vorhandfehler das Mini-Break zum 3:2. Aber der Außenseiter blieb dran. Jannik Sinner musste dieses Finale schon selbst beenden. Und das machte er mit einem Rückhand-Gewinnschlag zum 6:4 und 7:6 (4).

Mit diesem Triumph in der La Defense Arena wird Jannik Sinner am morgigen Montag Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste verdrängen. Allerdings stehen ja noch die ATP Finals an, bei denen Sinner viele Punkte zu verteidige hat. Und Alcaraz noch nachlegen kann. Apropos ATP Finals: Der Finalrun in Paris hat Félix Auger-Aliassime im Race to Turin an Lorenzo Musetti vorbei auf Platz acht im Race katapultiert. Allerdings wird der Italiener in Athen versuchen, das Steuer noch einmal herumzureißen. Auger-Aliassime wird in Metz dagegen halten.

Im Doppelfinale kam es zur Mittagszeit in Paris zum Aufeinandertreffen zwischen den Wimbledon-Sieger-Paaren von 2024 (Harri Heliovaara und Henry Patten) und 2025 (Julian Cash und Lloyd Glasspool). Und Heliovaara/Patten konnten erstaunlich sicher mit 6:3 und 6:4 gewinnen.

