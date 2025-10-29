ATP Masters Paris: Sinner nimmt Auftakthürde Zizou Bergs souverän

Jannik Sinner steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris im Achtelfinale. Der Weltranglisten-Zweite bezwang Zizou Bergs ohne große Probleme mit 6:4 und 6:2.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 19:07 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht beim ATP Masters in Paris im Achtelfinale.

Sinner verzeichnete einen Start nach Maß und nahm dem 26-jährigen Belgier gleich im - fast eine Viertelstunde andauernden - Auftaktgame den Aufschlag ab. Bergs fand im Anschluss zwar ganz gut ins Spiel, konnte in den Service-Games Sinners jedoch kaum Punktgewinne für sich verzeichnen. So transportierte der Südtiroler das Break ohne Probleme bis zum Ende und servierte nach einer Spielzeit von 51 Minuten zum 6:4 aus.

Satz zwei begann exakt wie Satz eins - mit einem Break des Weltranglisten-Zweiten. Anders als im ersten Satz legte der 24-jährige Italiener, der sich gewohnt stabil präsentierte, jedoch ein zweites Break zum 4:1 nach. Da Bergs auch weiterhin in den Servicegames Sinners nicht wirklich etwas zu bestellen hatte, ging das Match ohne nennenswerte Ereignisse seinem Ende zu.

Nach einer Spielzeit von einer Stunde und 27 Minuten beendete Sinner schließlich die Partie bei eigenem Aufschlag und fuhr mit einem 6:4, 6:2-Erfolg souverän seinen 22. Matchsieg in Folge auf Indoor-Hartplätzen ein.

Nun gegen Francisco Cerundolo

Im Achtelfinale trifft der vierfache Grand Slam-Gewinner nun auf Francisco Cerundolo. Der Argentinier bezwang seinerseits Miomir Kecmanovic mit 7:5, 1:6 und 7:6 (4).

Und auch der Achtelfinal-Gegner von Alexander Zverev steht mittlerweile fest. Alejandro Davidovich Fokina gewann gegen den Lokalmatadoren Arthur Casaux mit 7:6 (5) und 6:4 und fordert nun den Deutschen, der sich am späten Mittwochnachmittag gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli in drei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Paris