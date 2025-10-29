ATP-Masters Paris: Zverev zieht nach hartem Kampf ins Achtelfinale ein

Mit einer kämpferisch starken Leistung besiegte Alexander Zverev in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers in Paris den Argentinier Camilo Ugo Carabelli in drei Sätzen und steht damit als Titelverteidiger im Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 17:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer starken Willensleistung kämpfte sich Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Paris ins Achtelfinale.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Mit dem Wissen um einen glatten Zweisatz-Erfolg im bislang einzigen Aufeinandertreffen in Rom ging Alexander Zverev beim ATP-Masters-Event in Paris in seine Zweitrunden-Partie gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli.

Doch Ugo Carabelli schien seine Lehren aus der deutlichen Niederlage gegen den Hamburger gezogen zu haben. Vom Start weg zeigte sich der 26-Jährige bei eigenem Service effektiv und ließ im ersten Durchgang, ebenso wie der 28-jährige Zverev, keine einzige Break-Chance zu. Auch im Tiebreak ließ sich der Weltranglisten-49. nicht abschütteln und erspielte sich mit drei in Folge gewonnener Punkte drei laufende Satzbälle, wovon er den dritten für sich verbuchen konnte.

Zu Beginn des zweiten Akts nutzte Zverev die erste Unaufmerksamkeit von Ugo Carabelli und schnappte sich dessen erstes Aufschlagspiel. Bei eigenem Service zeigte sich der deutsche Davis-Cup-Spieler weiterhin stabil. Im weiteren Verlauf übernahm der Weltranglisten-3. immer mehr die Initiative und schaffte den schnellen Satzausgleich.

Im Entscheidungs-Durchgang fand Ugo Carabelli wieder seinen Rhythmus bei eigenem Service und übte mit seiner Vorhand auch bei Aufschlag seines Gegners wieder vermehrt Druck aus. Im vierten Spiel patzte Zverev bei eigenem Service erst beim Überkopfball und im anschließenden Ballwechsel beim Volley. Die daraus resultierende Break-Möglichkeit nutzte der Argentinier konsequent. Dennoch kämpfte sich Zverev mit dem direkten Re-Break wieder zurück. Beim Stand von 5:5 servierte Ugo Carabelli mit einem Doppelfehler die entscheidende Break-Möglichkeit für Zverev, der diese mit einem konsequenten Netzangriff nutzte. Mit einem überzeugenden Aufschlagspiel mit zwei erfolgreichen Serve-and Volley-Aktionen besiegelte er mit einem Aufschlag-Winner den 6:7 (5), 6:1, 7:5-Erfolg nach 2:35 Stunden.

Im Achtelfinale bekommt es Zverev entweder mit dem französischen Wildcard-Spieler Arthur Cazaux oder dem an Position 15 geführten Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien zu tun.

Auger-Aliassime hält Chance auf Masters-Teilnahme aufrecht, Dimitrov muss passen

Einen harten Kampf abzuliefern hatte der an Position 9 gesetzte Felix Auger-Aliassime gegen den Franzosen Alexandre Muller. Nach mehr als drei Stunden konnte sich der Kanadier mit 5:7, 7:6 (5), 7:6 (4) durchsetzen und ist somit weiterhin noch im Rennen um die Teilnahme bei den ATP-Finals in Turin. In der Pole-Position diesbezüglich ist jedoch weiterhin der Italiener Lorenzo Musetti, der als Nr. 7 des Turniers im Laufe des Abends auf seinen Landsmann Lorenzo Sonego treffen wird. Ebenfalls einen Kraftakt hatte Francosco Cerundolo in seinem Zweitrunden-Match zu absolvieren. Gegen den Serben Miomir Kecmanovic musste der Argentinier nach gewonnenem ersten Durchgang den Satzausgleich hinnehmen, ehe er nach 2:28 Stunden mit 7:5, 1:6, 7:6 (4) triumphieren konnte.

Leider nur kurz war das Comeback des Bulgaren Grigor Dimitrov, der aufgrund einer Verletzung in Paris sein erstes Turnier seit Wimbledon bestreiten konnte. Nach seinem Auftakt-Erfolg gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard musste der ehemalige ATP-Weltmeister sein Zweitrunden-Match gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev absagen.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris