ATP Masters Paris: Sinner zieht trotz leichter Probleme ins Viertelfinale ein

Jannik Sinner steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris in der Runde der letzten acht. Der Weltranglisten-Zweite hatte beim 7:5 und 6:1 über Francisco Cerundolo nur im ersten Satz etwas Mühe.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 21:29 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht beim Masters in Paris im Viertelfinale.

Sinner setzte das erste Ausrufezeichen der Partie und nahm dem Argentinier im vierten Game den Aufschlag zu null ab. Aufgrund einiger uncharakteristischer Fehler gab der Südtiroler jedoch im Spiel darauf postwendend selbst sein Service ab. Der Weltranglisten-Zweite stellte zwar ohne Umschweife den Breakvorsprung wieder her, kassierte jedoch sogleich ein abermaliges Rebreak.

Der Argentinier hielt von der Grundlinie erstaunlich gut dagegen und schaffte nach einem souveränen Aufschlag-Game den Ausgleich zum 4:4. Sinner deutete in dieser Phase zwischen den Ballwechseln zeitweise muskuläre Probleme an - während der Ballwechsel war jedoch nicht allzu viel von einer etwaigen körperlichen Beeinträchtigung zu sehen. Die Fehlerquote des Italieners blieb allerdings ungewöhnlich hoch und so schien viel auf ein Tiebreak hinzudeuten. Cerundolo unterliefen jedoch zum ungünstigsten Zeitpunkt komplett unnötige Fehler und so gab der Argentinier doch noch - zum insgesamt dritten Mal - seinen Aufschlag zum 5:7-Satzverlust ab.

Klare Sache in Satz zwei

Obwohl Sinners Spiel weiterhin leichte Wellentäler durchlief, schaffte der vierfache Grand Slam-Gewinner auch im zweiten Satz ein frühes Break, das er dieses Mal auch bestätigen konnte. In der Folge ließ der Italiener, der weiterhin leichte Probleme mit dem Oberschenkel signalisierte, nichts mehr anbrennen und beendete das Match nach einer Spielzeit von einer Stunde und 26 Minuten bei eigenem Aufschlag. Für SInner war es der insgesamt 23. Matchgewinn in Folge auf Indoor-Hardcourts.

Nächster Gegner des Südtirolers ist Ben Shelton, der Andrey Rublev nach starker Performance mit 7:6 (6) und 6:3 bezwang.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Daniil Medvedev, der gegen Lorenzo Sonego in einem hochintensivem Match mit 3:6, 7:6 (5) und 6:4 die Oberhand behielt.

Hier das Einzel-Tableau in Paris