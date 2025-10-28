ATP Masters Paris: Vacherot lässt Lehecka keine Chance

Shanghai-Sensationssieger Valentin Vacherot hat zum Auftakt beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris seine starke Form eindrucksvoll bestätigt. Eine Runde weiter ist unter anderem auch Felix Auger-Aliassime.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 17:31 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot sorgt weiterhin für Aufsehen.

Vacherot, der mit seinem Turniersieg in Shanghai ein wahres Tennismärchen geschrieben hatte, ließ Jiri Lehecka - immerhin Weltranglisten-18. - nahezu keine Chance. Nach nur 54 Minuten Spielzeit stand ein eindrucksvolles 6:1 und 6:3 aus Sicht des Monegassen auf dem Scoreboard. Der 26-Jährige ist in Paris nur dank einer Wildcard am Start.

In Runde zwei kommt es nun pikanterweise zu einer Wiederauflage des Shanghai-Finales. Nächster Gegner von Vacherot ist nämlich tatsächlich Lieblingscousin Arthur Rinderknech, der bereits gestern den Ungarn Fabian Maroszan mit 7:6 (5) und 7:6 (4) bezwungen hatte.

FAA hält Finals-Hoffnung am Leben

Einen wichtigen Sieg in puncto "Race to Turin" konnte Felix Auger-Aliassime einfahren. Der Kanadier, der derzeit auf Rang neun im Race liegt, setzte sich gegen den argentinischen Qualifikanten Francisco Comesana mit 6:7 (2), 6:3 und 6:3 durch. FAA bekommt es in Runde zwei mit Lokalmatador Alexandre Muller zu tun.

Und auch Alexander Zverev kennt seinen nächsten Gegner mittlerweile. Im Duell zweier Argentinier behielt Camilo Ugo Carabelli gegen Tomas Martin Etcheverry mit 7:5 und 6:3 die Oberhand und trifft nun am Mittwoch in Runde zwei auf den Deutschen.

Apropos Alexander Zverev: Der Hamburger war am Dienstag im Doppel im Einsatz und unterlag an der Seite seines Partners Marcelo Melo dem deutschen Vorzeige-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz erwartungsgemäß mit 1:6 und 6:7 (2).

