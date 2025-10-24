ATP-Masters Paris: Wildcards für die „Cousins“ Vacherot und Rinderknech

Beim anstehenden Masters-Event werden die beiden Shanghai-Finalisten Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech mit einer Wildcard für das Hauptfeld bedacht. Auch die restlichen Freifahrtscheine für den Hauptwettbewerb und die Qualifikation gehen an Spieler, die in Frankreich geboren sind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 07:40 Uhr

© Getty Images Die Shanghai-Finalisten Arthur Rinderknech (l.) und Valentin Vacherot (r.) werden mit einer Wildcard im Hauptfeld des ATP-Masters-Turniers in Paris an den Start gehen.

Nach ihrem sensationellen Lauf beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai, als Valentin Vacherot im Endspiel Arthur Rinderknech besiegen konnte, bekommen die beiden Cousins beim ATP-Masters-Event in Paris die nächste Chance, auf 1000er-Ebene für Furore zu sorgen. Wie die Veranstalter in der französischen Hauptstadt bekanntgaben, erhalten der siegreiche Monegasse und der Franzose jeweils eine Wildcard für das Hauptfeld.

Ebenfalls den direkten Start im Hauptwettbewerb können die Franzosen Arthur Cazaux und Terence Atmane einplanen, die auch einen Freifahrtschein für das letzte Masters-Event des Jahres erhalten werden. Für die Qualifikation sind ebenfalls vier Wildcards zu vergeben, die mit Hugo Gaston, Pierre-Hugues Herbert, Ugo Blanchet und Kyrian Jacquet ebenfalls an französische Spieler gehen.

Aus deutscher Sicht werden beim traditionsreichen ATP-Event, das erstmals in der La Defense Arena in Nanterre ausgetragen wird, Alexander Zverev und Daniel Altmaier direkt im Hauptfeld vertreten sein. Spieler aus Österreich und der Schweiz werden beim Masters-Saisonfinale nicht am Start sein. Die prominente Abwesenheitsliste aus internationaler Sicht führen Novak Djokovic, Jack Draper und Holger Rune an.