ATP Masters Rom: Arthur Fils - Garant für großes Tennis und kleine Dramen

Wenn Arthur Fils auf dem Platz steht, ist großes Tennis garantiert. Und auch das Drama kommt bei den Auftritten des Franzosen nicht zu kurz. Davon weiß sein Rom-Achtelfinalgegner Alexander Zverev ein Lied zu singen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 20:19 Uhr

© Getty Images Immer gut für etwas Drama: Arthur Fills

Camilo Ugo Carabelli? Check. Vilius Gaubas? Check. Arthur Fils? Check? Auf Alexander Zverev wartet im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom die erste Standortbestimmung. Nach zwei souveränen Zweisatzerfolgen in Italiens Hauptstadt bekommt er es in Fils nun mit dem Weltranglisten-14. zu tun.

Angst vor großen Namen hat Fils jedenfalls nicht. Das stellte der 20-Jährige auch am Sonntag wieder unter Beweis. Nach seinem Dreisatzerfolg über den zweifachen Grand-Slam-Finalisten Stefanos Tsitsipas kam es beim Handshake zu einer hitzigen Auseinandersetzung mit dem Griechen. Der Grund: Tsitsipas hatte Fils im zweiten Satz am Netz abgeschossen.

“Ich mag ihn. Er ist ein toller Kerl, ein großartiger Champion”, war Fils nach dem Match um Beschwichtigung bemüht. Vielmehr sei er nach dem 2:6 im ersten Satz darum bemüht gewesen, mehr Emotion in sein Spiel zu bringen. “Ich musste nur einen Weg finden, um zu kämpfen. Es ist alles gut”, erklärte der 20-Jährige.

Auch mit Zverev kam es schon zu Spannungen

Dass Fils nicht immer ein Vertreter der feinen englischen Art ist, weiß spätestens seit Juli 2024 auch Alexander Zverev. Im Finale des ATP-500-Turniers von Hamburg kam es zwischen ihm und dem Franzosen immer wieder zu Spannungen - warum, das wollte Zverev nach dem Match nicht erläutern. Allenfalls hatte Fils den Deutschen zuvor mit Aufschlägen von unten und lautstarken Jubelschreien ziemlich entnervt.

Wie gegen Tsitsipas in Rom hatte Fils auch gegen Zverev in Hamburg das bessere Ende für sich. Im Achtelfinale von Rom kommt es nun also erneut zum Duell der beiden. Im Head to Head liegt der Weltranglistenzweite knapp mit 3:2 voran, das bislang letzte Duell der beiden konnte allerdings Fils vor wenigen Monaten in Miami in drei Sätzen für sich entschieden. Damals übrigens fast ohne Drama.

