ATP Masters Rom: Darderi fordert Zverev, Tien und Jodar siegen ebenfalls

Luciano Darderi hat beim ATP-1000-Masters in Rom mit einem Sieg gegen Tommy Paul das Achtelfinale gegen Alexander Zverev fixiert. Der Italiener siegte am Sonntagabend in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 6:2. Learner Tien und Rafael Jodar jubelten am Ebend ebenfalls.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 23:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Luciano Darderi trifft im Achtelfinale von Rom auf Alexander Zverev.

Nachdem Alexander Zverev am Sonntagnachmittag einen klaren Zweisatzerfolg gegen Alexander Blockx feiern konnte, stand am Abend auch der kommende Gegner des besten deutschen Spielers fest. Zverev trifft im Achtelfinale auf Luciano Darderi, der gegen Tommy Paul in drei Sätzen siegte.

Paul erwischte dabei den besseren Start und sicherte sich den ersten Satz. Doch Luciano Darderi steckte nicht auf und drehte die Partie anschließend mit einer starken Vorstellung in den Sätzen zwei und drei.

Alexander Bublik scheiterte parallel an Learner Tien, der den Kasachen in drei Sätzen bezwingen konnte. Auch Bublik, an Nummer neun im Turnier gesetzt, durfte zunächst mit der Satzführung im Rücken aufschlagen. Doch der US-Amerikaner Tien ließ sich von der spektakulären Spielweise seines Kontrahenten nicht beirren und drehte das Match nach über zwei Stunden.

Tien trifft auf Shootingstar Jodar

Der 21. des ATP-Rankings trifft im Achtelfinale auf Rafael Jodar. Der Spanier siegte am späten Abend nach drei Sätzen mit 6:1, 4:6 und 6:3 gegen Matteo Arnaldi. Dem 19-Jährigen Jodar könnte damit nach seiner Viertelfinal-Teilnahme beim vorherigen Sandplatzmasters in Madrid erneut ein weites Vordringen im Draw gelingen.

Bereits 14 Matches gewann der Shootingstar in dieser Sandplatzsaison und kassierte dabei nur zwei Niederlagen. Der Teenager bringt sich mit jedem Sieg auch zu einem Außenseitertipp für die French Open.

Hier das Einzel-Tableau in Rom