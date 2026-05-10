ATP Rom: Zverev hat es gegen Blockx eilig

Alexander Zverev ist mit einem souveränen 6:1 und 6:4 gegen Alexander Blockx in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dort geht es entweder gegen Tommy Paul oder Luciano Darderi.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 14:28 Uhr

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Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev ist bekanntlich kein Mann, der frühe Ansetzungen seiner Matches liebt. Aber wenn es denn sein muss, dann zweigt die deutsche Nummer eins eben auch um 13 Uhr Ortszeit in Rom, dass er augenblicklich nur ganz schwer zu schlagen ist. Diese Erfahrung musste am heutigen Sonntag Alexander Blockx machen, der vor wenigen Tagen im Halbfinale von Madrid mit Zverev ja noch ganz gut mitgehalten hatte.

Davon war im Foro Italico keine Rede. Zverev nahm Blockx gleich dessen ersten Aufschlag zum 2:0 ab genauso wie jenen zum 1:0 im zweiten Durchgang. Und damit ist die Partie im Grunde auch schon nacherzählt. Der junge Belgier kam zur hier und da zu kleinen Chancen, die aber machte Zverev allesamt zunichte. Neben seinem gewohnt druckvollen Grundlinienspiel versuchte sich die deutsche Nummer eins auch oft an Stoppbällen - mit Vor- und Rückhand. Das gefiel auch Stefan Edberg. Die schwedische Legende hatte in Reihe eins nebst seiner Gattin Platz genommen.

Zverev gegen Paul oder Darderi

Nach 73 Minuten Spielzeit hatte der Favorit zweimalige Rom-Champion zwei Matchbälle. Gleich beim erstemn konnte Blockx einen Aufschlag seines Gegenrs nicht mehr ins Feld zurückspielen. Der nächste Gegner von Alexander Zverev steht noch nicht fest. Dieser wird im Duell zwischen Luciano Darderi und Tommy Paul ermittelt.

Im ersten Match des Tages machte Casper Ruud wieder einmal auf sich aufmerksam. Der Norweger gewann gegen Jiri Lehecka mit 6:3 und 6.4. Ruud spielt im Achtelfinale entweder gegen Lorenzo Musetti oder Francisco Cerundolo.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



