ATP-Masters Rom: Der Sinner-Wahnsinn beginnt am Montagabend

Das erste öffentliche Training von Jannik Sinner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom sollte ein Publikumsrenner werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 08:26 Uhr

© Getty Images Der Sand gilt gemeinhin als schwächster Belag von Jannik Sinner

Das wird nix mit der Idee, das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom sanft anklingen zu lassen. Denn am Montagabend, Punkt 19 Uhr, ist das Este öffentliche Training von Jannik Sinner nach dreimonatiger Sperre auf dem Campo Centrale avisiert. Verbunden mit der Botschaft: Wer für diesen Montag ein Ground Ticket gekauft hat, darf der Übungseinheit des Weltranglisten-Ersten beiwohnen. Die Vermutung, dass die Fans eher früher kommen und sich einen Platz auf den steilen Tribünen sichern sollten, liegt nahe.

Tatsächlich ist die Spannung in sportlicher Hinsicht groß. Denn so dominant Jannik Sinner bei seinen letzten Auftritten im vergangenen Herbst mit dem Gewinn der ATP Finals in Turin und auch Anfang des Jahres mit dem neuerlichen Triumph bei den Australian Open war, ein wenig eingerostet wird der Italiener schon sein. Ob das auch beim Training (mit wem auch immer) zu beobachten sein wird?

Sinner mit einzigem Finalsieg auf Sand gegen Alcaraz

Die Terre Battue gilt ja gemeinhin als jener Belag, auf Jannik Sinner die größten Probleme hat. Lediglich einen seiner 19 Turniersiege feierte der 23-Jährige auf Sand: 2022 in Umag. Dort allerdings in ziemlich beeindruckender Manier im Endspiel gegen Carlos Alcaraz. Der Spanier fällt als Trainingspartner für die erste Session aus - Alcaraz hat gestern angekündigt, erst am Dienstag nach Rom reisen zu wollen.

Ein anderer Italiener könnte indes von der Rückkehr Sinnes indirekt profitieren. Denn die Leistungen der letzten Wochen haben Lorenzo Musetti wohl zu einem der Mitfavoriten in Rom 2025 gemacht. Finale Monte-Carlo, Halbfinale Madrid - das sind Referenzen, die auf einen tiefen Run ins Tableau im Foro Italico schließen lassen könnten. Damit verbunden kommt aber auch eine gewisse Erwartungshaltung der Fans. Und Druck. Musetti wird wohl froh darüber sein, dass die meiste Aufmerksamkeit auf Sinner lastet.

So richtig spannend wird es für den Weltranglisten-Ersten und dem neuesten Mitglied der Top Ten aber erst gegen Ende der Woche werden. Schließlich starten beide mit einem Freilos. Da gibt es noch genügend Möglichkeiten, dass die Fans Jannik Sinner und Lorenzo Musetti bei ihren Vorbereitungen beobachten.