ATP Masters Rom: Diese Rekorde stehen für Jannik Sinner auf dem Spiel

Jannik Sinner ist aktuell nicht zu stoppen. Bei seinem Heimturnier in Rom könnte der Südtiroler gleich mehrere Rekorde aufstellen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 16:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner triumphierte am Sonntag in Madrid

Wer soll Jannik Sinner in Rom stoppen? Diese Frage stellt sich wohl nicht nur Alexander Zverev, der dem Weltranglistenersten zuletzt im Finale von Madrid hoffnungslos unterlegen war. Der Südtiroler nimmt das prestigeträchtige Event im Foro Italico mit einer 23 Matches andauernden Siegesserie in Angriff und könnte in Italiens Hauptstadt erstmals seit 1976 - damals triumphierte Adriano Panatta - für einen Heimsieg bei den Männern sorgen.

Sollte Sinner in Rom das Semifinale erreichen, hätte er laut ATP die längste Siegesserie seiner Karriere in der Tasche. Seine bisherige Bestmarke stellte der Südtiroler von September 2024 bis Mai 2025 auf, als er 26 Partien in Folge gewann. Damals riss die Serie ausgerechnet im Finale von Rom, Spielverderber Carlos Alcaraz ist diesmal aufgrund einer Handgelenksverletzung allerdings nicht am Start.

Beim Erreichen der Vorschlussrunde würde Sinner einen weiteren Rekord aufstellen. Auf 1000er-Ebene gewann er seit dem Turnier in Paris-Bercy 28 Matches in Folge, womit der 24-Jährige in der ewigen Bestenliste bereits auf Platz vier liegt. Durch den Halbfinaleinzug in Rom würde Sinner den bisherigen Spitzenreiter Novak Djokovic, der 2011 zwischenzeitlich 31 Matches auf diesem Turnierlevel gewann, hinter sich lassen.

Sinner jagt Djokovic

Außerdem könnte Sinner in Italiens Hauptstadt den “Career Golden Masters” komplettieren. Bis auf das Turnier in Rom konnte der vierfache Grand-Slam-Champion schon jedes der neun 1000er-Events mindestens einmal für sich entscheiden. In der Geschichte des Sports erreichte bislang nur Djokovic diesen Meilenstein.

Wenig überraschend ist der 24-fache Grand-Slam-Sieger auch jener Spieler, der in einer Saison die meisten 1000er-Turniere gewann. 2015 triumphierte der Serbe bei sechs der neun Turniere auf diesem Level. Mit einem Turniersieg in Rom würde Sinner seine bereits fünfte 1000er-Trophäe in der laufenden Saison holen, ehe er Anfang August in Montreal Djokovic auch diesen Rekord streitig machen könnte.

Hier das Einzel-Tableau in Rom