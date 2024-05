ATP Masters Rom: "Ein sehr guter Mensch" - Novak Djokovic stimmt Lobeshymne auf Dominic Thiem an

Dominic Thiem könnte noch in diesem Jahr seine aktive Karriere beenden. Ein Umstand, der Novak Djokovic offenbar äußerst traurig stimmen würde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 17:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic zollte Dominic Thiem großen Respekt

2024 könnte zum Jahr der großen Abschiede auf der Tennistour werden. Neben Rafael Nadal, der seine Karriere mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der laufenden Saison beenden wird, dürfte auch Dominic Thiem den Schläger demnächst an den Nagel hängen. Das berichteten am Dienstag die "Salzburger Nachrichten".

Einer, der sich noch nicht mit dem Karriereende beschäftigt ist, ist Novak Djokovic. Obwohl der 24-fache Grand-Slam-Sieger einen für seine Verhältnisse enttäuschenden Saisonstart hinlegte, thront er nach wie vor an der Spitze der Weltrangliste. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom kehrt der Serbe nach einer kurzen Auszeit auf die Tour zurück.

Djokovic kommentiert Rücktrittsgerüchte nicht

Vor Turnierbeginn äußerte sich Djokovic auf tennisnet-Nachfrage zu Thiems Verdiensten für den Tennissport - und stimmte dabei eine Lobeshymne auf den Österreicher an. "Zunächst einmal ist er ein toller Kerl, ein sehr guter Mensch, jemand mit sehr guten Manieren, guten Werten, ein Familienmensch, jemand, der sich immer Zeit genommen hat, um Hallo zu sagen, der auf dem Platz und außerhalb des Platzes immer Respekt gezeigt hat", meinte Djokovic, der die Rücktrittsgerüchte selbst nicht kommentieren wollte.

Hinsichtlich Thiems Persönlichkeit zeigte sich Djokovic hingegen gewohnt auskunftsfreudig: "Ich mag Dominic sehr. Ich denke, er ist ein großartiges Beispiel für jemanden, der nach der schwierigen Zeit, die er mit Verletzungen hatte und immer noch hat, nie aufgibt und versucht, wieder auf das Niveau zurückzukehren, auf dem er war, als er Grand Slams gewann und zur Weltspitze gehörte."

Dass Thiem nach seiner im Sommer 2021 erlittenen Handgelenksverletzung nie wieder an sein altes Niveau herankam, bedauert Djokovic sehr. "Ich kann das nachfühlen", spielte der 36-Jährige auf seine hartnäckige Ellbogenverletzung in den Jahren 2017 und 2018 an. "Ich wünsche ihm alles Gute."

"Wir alle als Tennisfans und seine Kollegen hoffen, dass er sein Niveau findet, denn es war immer sehr spannend, ihm zuzusehen. Spektakuläre Schläge, unglaubliche einhändige Rückhand, Vorhandschläge, so viel Kraft und Intensität, die er auf den Platz bringt", streute Djokovic dem Österreicher Rosen.

Thiem mit fünf Siegen gegen Djokovic

Thiem bereitete Djokovic in der Vergangenheit auch in großen Matches immer wieder Probleme. Von zwölf Partien konnte der Niederösterreicher fünf für sich entscheiden, darunter das epische French-Open-Halbfinale im Jahr 2019. Unvergessen sind auch Thiems Siege bei den ATP Finals und 2019 und 2020.

Djokovic hofft allenfalls, dass Thiem seine Karriere doch fortsetzt: "Hoffentlich kann er bleiben und so lange spielen, wie er nur kann. Denn er ist auch ein sehr wichtiger Spieler für unseren Sport. Aber er entscheidet. Also weiß nur er, wie lange er spielen wird." Noch in dieser Woche will Thiem auch die Öffentlichkeit informieren.

Hier das Einzel-Tableau in Rom