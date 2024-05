Karriereende in Sicht? Dominic Thiem äußert sich Ende der Woche

Dominic Thiem wird sich noch in dieser Woche zu einem möglichen Karriereende äußern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 11:06 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem beendet offenbar bald seine Karriere

Dominic Thiem steht offenbar kurz vor dem Karriereende. Wie die "Salzburger Nachrichten" am Dienstagabend berichteten, soll der US-Open-Sieger von 2020 seinen Rücktritt am Jahresende gegenüber Partnern und Sponsoren bereits angekündigt haben. Von Thiem selbst gibt es bislang noch kein Statement.

Dies soll Ende der Woche nachgeholt werden, wie sein Bruder und Manager Moritz Thiem auf APA-Anfrage mitteilte. "Wir werden uns dazu Ende der Woche äußern und eine klare Stellungnahme abgeben, damit keine Verwirrung herrscht", kündigte der 24-Jährige eine direkte Information seines Bruders an.

Sämtliche Anzeichen deuten jedenfalls auf ein zeitnahes Karriereende des ehemaligen Weltranglistendritten hin. Im Ranking liegt Thiem mittlerweile nur mehr auf Platz 117, womit er auch einen Hauptfeld-Platz bei den French Open in Paris zu verpassen droht. Beim derzeit in Rom stattfindenden ATP-Masters-1000-Turnier in Rom ist der 30-Jährige nicht am Start.