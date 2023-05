ATP Masters Rom: Holger Rune nach Sieg über Casper Ruud erster Finalist

Holger Rune ist als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Ruud besiegte Casper Ruud mit 6:7 (2), 6:4 und 6:2 und trifft morgen entweder auf Stefanos Tsitsipas oder Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2023, 15:56 Uhr

© Getty Images Das Foro Italico liegt Holger Rune

Fünftes Aufeinandertreffen zwischen Casper Ruud und Holger Rune - und zum ersten Mal behielt der Däne die Oberhand. Rune gewann mit 6:7 (2), 6:4 und 6:42 und geht damit morgen auf seinen zweiten Titel in der Masters-1000-Kategorie los. Den ersten hat Rune im vergangenen Herbst in Paris-Bercy eingefahren. Ruud wartet nach wie vor auf einen Sieg in dieser Katgeorie.

Nachdem Ruud den ersten Satz im Tiebreak gewonnen hatte, gelang ihm auch zu Beginn von Duchgang zwei einfrühes Break. Rune aber glich zum 4:4 aus. Und nahm den Schwung mit - auch wenn Ruud noch einmal zwei Breakbälle zum 5:4 hatte.

Rune schafft den Umschwung

Im Entscheidungssatz startete Rune unter erneut schwierigen Bedingungen besser, führte schnell mit 4:1. Davon erholte sich Ruud nicht mehr, gab ganz zum Schluss noch einmal seinen Aufschlag ab. Nach 2:42 Stunden Spielzeit durfte sich Holger Rune feiern lassen.

Das zweite Halbfinale bestreiten nun Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev. Während Tsitsipas im vergangenen Jahr in Rom das Endspiel erreicht (und dieses gegen Novak Djokovic verloren) hat, wäre die Finalteilnahme Medvedevs eine Premiere. Tatsächlich hat der Russe vor diesem Jahr noch kein einziges Match im Foro Italico gewonnen.

