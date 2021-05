ATP Masters Rom live: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Novak Djokovic treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom zum 57. Mal aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 12:22 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images 2019 konnte sich Rafael Nadal im Finale von Rom behaupten

Eigentlich haben sowohl Rafael Nadal als auch Novak Djokovic ihre Sachen in Rom schon für eine vorzeitige Abreise gepackt gehabt: Denn Nadal musste im Achtelfinal gegen Denis Shapovalov zwei Matchbälle abwehren, Djokovic lag in seinem Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas nach verlorenem ersten Satz auch in den Durchgängen zwei und drei mit einem Break in Rückstand. Aber: Die beiden Legenden haben sich einfach geweigert, zu verlieren. Und spielen nun in Rom im Endspiel des ATP-Tour-Masters-1000-Turniers eben doch wieder aufeinander.

Dort haben sich Nadal und Djokovic zuletzt 2019 getroffen, Nadal siegte damals mit 6:0, 4:6 und 6:1. Insgesamt wird es die neunte Begegnung im Foro Italico zwischen dem Spanier und dem Serben werden. Nadal führt in der Bilanz mit 5:3-Siegen.

Djokovic vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und rafael Nadal gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom