ATP Masters Rom: Novak Djokovic muss sich gegen Dimitrov strecken

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) hat beim ATP-Masters-Turnier in Rom das Achtelfinale erreicht - nach einem doch härteren Kampf gegen Grigor Dimitrov.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 17:26 Uhr

Novak Djokovic

Djokovic gewann am Ende mit 6:3, 4:6 und 6:1 - musste dabei allerdings eine unerwartete Ehrenrunde absolvieren.

Denn Djokovic hatte bereits mit einem Break im zweiten Satz in Führung gelegen, legte dann aber ein extrem schwaches Aufschlagspiel hin, das er zu null verlor. Dimitrov verschlug derweil keinen Ball mehr, machte zwischenzeitlich elf Punkte am Stück und schaffte den Satzausgleich. Typisch Djokovic aber: Der schaffte im dritten Durchgang das frühe Break, das er ausbaute - zum am Ende dann doch ungefährdeten Sieg.

Djokovic steht damit im Achtelfinale beim Masters-Turnier in der ewigen Stadt, er trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen Marton Fucsovics und Cameron Norrie.

Zuvor hatte bereits Holger Rune die Runde der letzten 16 erreicht, nach einem Sieg über Lokalmatador Fabio Fognini.

Für die Überraschung des Tages sorgte Yannick Hanfmann mit einem glatten Zweisatzsieg über Taylor Fritz zum Einzug in Runde 3.

