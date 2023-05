ATP Rom: Yannick Hanfmann schafft Sensation gegen Fritz, Altmaier raus

Qualifikant Yannick Hanfmann (ATP-Nr. 101) hat beim Masters-Turnier in Rom für eine Sensation gesorgt - er schlug Top-Ten-Mann Taylor Fritz glatt in zwei Sätzen. Daniel Altmaier verpasst indes eine Überraschung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 18:40 Uhr

Hanfmann siegte mit 6:4, 6:1 gegen den Monte-Carlo-Finalisten und neuen Sandliebhaber aus den USA.

Hanfmann, über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen, lag dabei zunächst mit 0:3 zurück, drehte dann aber auf. Im zweiten Satz ging es schnell gegen einen Taylor Fritz, der dann auch ziemlich neben sich stand.

Für Hanfmann ist es der größte Karriereerfolg, der zweite Sieg über einen Top-10 Mann nach dem Erfolg gegen Gael Monfils 2020 in Hamburg.

Hanfmann schwärmt: "Unglaubliche Atmosphäre"

"Ich muss das noch etwas realisieren. Eine unglaubliche Atmosphäre", so Hanfmann nach seinem Sieg bei Sky. "Ich glaube, dass ich sehr gut gespielt habe. Anfangs war ich etwas nervös. Er hat sich nicht so gut bewegt. Der Platz war nicht so gut, da konnte er sein geradliniges Spiel nicht so recht durchspielen. Ich habe sehr, sehr gut gespielt - habe super Stops gespielt und ihn aus der Balance gebracht. Ich kann jetzt nur noch gewinnen."

Hanfmann trifft nun in der dritten Runde auf den Lokalmatador und Ex-French-Open-Halbfinalisten Marco Cecchinato, der am Mittag gegen Roberto Bautista Agut eine Glanzleistung beim 6:2, 6:2 abgeliefert hatte.

Hanfmann kennt Cecchinato gut

"Ich habe ihn vorhin spielen und selten so gut gesehen", so Hanfmann. Geheimnisse gebe es keine, man habe schon oft gegeneinander gespielt.

Auf ATP-Hauptfeld-Ebene steht es 1:0 für Hanfmann, er gewann 2021 in Cagliari; von den weiteren Duellen gewann Hanfmann zwei von drei. Alle bisherigen Partien fanden dabei auf Sand statt.

Auch Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune hatten zuvor ihre Matches am Sonntag gewonnen. Ebenso im Anschluss Novak Djokovic.

Altmaier verliert gegen Tiafoe

Eine Überraschung verpasst hat indes Daniel Altmaier: Der hatte am Samstag gegen Frances Tiafoe bereits mit einem Satz geführt, in der Fortsetzung am Sonntag schlug er gar auf das Match auf - verlor aber am Ende mit 6:3, 5:7 und 3:6.

