ATP Masters Rom: Rublev weiter, Auger-Aliassime ist raus

Andrey Rublev hat die dritte Runde beim Masters-Turnier in Rom erreicht. Felix Auger-Aliassime, an vier gesetzt, ist hingegen ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 16:56 Uhr

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© Getty Images

Rublev gewann gegen Miomir Kecmanovic mit gewohnt viel Power und vor den Augen von Coach Marat Safin mit 6:4, 6:4. Er trifft nun auf Alejandro Davidovich Fokina, der gegen Cristian Garin siegte.

Überraschend ausgeschieden ist hingegen Felix Auger-Aliassime: Der Kanadier unterlag in einem engen Match Mariano Navone mit 6:7 4), 6:7 (5) - dabei hatte er im zweiten Durchgang bereits mit 5:3 geführt und zwei Satzbälle gehabt (allerdings bei Aufschlag Navone). Dem Argentinier gelang gerade noch rechtzeitig das Rebreak zum 5:5. “FAA” konterte zwar wiederum mit einem Break, brachte dieses aber erneut nicht über die Ziellinie. Der Weltranglisten-44. Navone nutzte am Ende seinen zweiten Matchball zum Sieg - nach knapp drei Stunden Spielzeit.

Das Aus kam auch für Cameron Norrie, der Thiago Agustin Tirante unterlag.

Eine enge Kiste zu Beginn des Tages lieferten sich Pablo Llamas Ruiz und Corentin Moutet, mit dem besseren Ende für den Spanier. Er gewann 6:4, 3:6, und 7:6. Auch Youngste Martin Landaluce, als Lucky Loser ins Feld gerutscht, ist weiter - nach einem Sieg über Oldie Marin Cilic (6:4, 6:4).

Am Abend im Einsatz: Lokalmatador und Welt-Nummer 1 Jannik Sinner, der gegen den Österreicher Sebastian Ofner ran muss (hier im Liveticker).

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