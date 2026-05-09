ATP Masters Rom: Jannik Sinner vs Sebastian Ofner im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner trifft in Runde 2 beim Masters-Turnier in Rom auf Sebastian Ofner - das Match gibt's ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 10:38 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner, Sebastian Ofner

Man darf Sebastian Ofner in diesem Falle als klaren Außenseiter sehen, denn: Wer und wie soll man aktuell gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner gewinnen? Der zuletzt das Sunshine Double (ohne Satzverlust) und die Sandturniere in Monte-Carlo und Madrid für sich entschieden hat? Und der drauf und dran ist, in Rom sein “Career Golden Masters” zu vollenden?

Sebastian Ofner hat indes souverän seine erste Rom-Runde gemeistert, mit einem 6:3, 6:3 gegen Alex Michelsen. Im ATP-Ranking geht's auch wieder langsam nach oben, aktuell ist “Ofi” auf Rang 82 gelistet.

Das Duell zwischen Sinner und Ofner ist das erste der beiden auf der ATP-Tour. Auf Challenger-Ebene standen sich beide 2019 gegenüber, da gewann der damals 18 Jahre junge Sinner in Sankt Ulrich mit 6:2, 6:4.

Sinner vs. Ofner - hier gibt es einen Liveticker

Das Match zwischen Jannik Sinner und Sebastian Ofner gibt es zur Prime Time ab 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream in Deutschland bei WOW sowie in Österreich bei Sky X.

Hier das Einzel-Tableau in Rom