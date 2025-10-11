ATP Masters Shanghai: Finale! Sensationsmann Vacherot schlägt auch Djokovic

Valentin Vacherot ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Novak Djokovic sensationell in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 12:36 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot, der Überraschungsmann in Shanghai 2025

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Match begann eigentlich wie erwartet: Novak Djokovic nahm Valentin Vacherot, der ja das erste Mal überhaupt ein Halbfinale bei einem 1000er-Event erreicht hat, gleich dessen ersten Aufschlag ab. Gab diesen Vorteil aber gleich wieder aus der Hand. Und verletzte sich wohl in genau diesem zweiten Spiel des Matches. Jedenfalls ließ Djokovic wenige Minuten danach den Physio holen, der ihn auf dem Court behandelte. Und dem angeschlagenen Großmeister eine Schmerztablette verabreichte.

Deren Wirkung aber ließ auf sich warten. Vacherot auf der anderen Seite blieb konzentriert, holte den ersten Durchgang mit 6.3. Es folgte ein Spiel, das länger als zehn Minuten dauerte und in dem Valentin Vacherot mehrere Möglichkeiten zu einem frühen Break ausließ.

Djokovic mit drei Doppelfehlern im entscheidenden Spiel

Danach ging es mit dem Aufschlag, mal mit mehr, mal mit weniger Problemen auf beiden Seiten. Aber ohne weitere Breakchancen. Beim Stand von 4:4 eröffnete Djokovic dann mit zwei Doppelfehlern, legte aber gleich zwei nicht retournierbare Aufschläge nach. Und flog beim Punkt zum 40:30 wie eine jüngere Ausgabe seiner selbst über den Court. Dennoch schaffte es Vacherot, bei sich zu bleiben. Und mit dem dritten Doppler ging der Außenseiter mit 5:4 in Führung.

Als es um den Matchgewinn ging, führte Vacherot schnell mit 30:0, gab aber die nächsten drei Punkte mit Fehlern ab. Den Breakball parierte der Monegasse aber brillant. Nach 1:41 Stunden Spielzeit gab es den ersten Matchball, den aber wiederum Novak Djokovic grandios abwehrte. Die zweite Chance war aber dann auch die letzte. Und wichtigste aus der Sicht von Valenton Vavherot, der in der Tat das Turnier seines Lebens spielt.

Im zweiten Halbfinale ist ja ebenfalls ein französischer Außenseiter am Werk: Da trifft nämlich Arthur Rinderknech, der Cousin von Vacherot, auf Daniil Medvedev, den Shanghai-Champion von 2019. Und die Chancen, dass es zu einem Familientreffen kommen könnte, stehen nicht schlecht. Denn Rinderknech hat im Laufe des Turniers schon Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime geschlagen.

