ATP Masters Shanghai: Fritz beendet im Viertelfinale den Lauf von Goffin

Taylor Fritz ist mit einem sicheren 6:3 und 6:4 gegen David Goffin als dritter Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Dort könnte es gegen Novak Djokovic gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 10:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz steht in Shanghai im Halbfinale

Irgendwann findet im Tennis auch der schönste Lauf sein Ende. Und so musste sich David Goffin im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai, das er mit Siegen u.a. gegen Lorenzo Musetti und Alexander Zverev erreicht hatte, Taylor Fritz mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Der US-Amerikaner setzt damit seine starke Saison fort. Bei den US Open hatte Fritz ja erstmals das Endspiel eines Majors erreicht.

In der Vorschlussrunde wird Fritz aber auch seine Bestform brauchen: Denn er könnte dort auf Novak Djokovic treffen, der im letzten Viertelfinale gegen den jungen Tschechen Jakub Mensik klarer Favorit ist. Und gegen Djokovic hat Fritz eine verheerende Bilanz von null Siegen in neun Matches.

In der oberen Tableau-Hälfte steht die Halbfinal-Partie schon seit gestern fest. Jannik Sinner wird gegen Überraschungsmann Tomas Machac spielen. Sinner konnte sich schon am Donnerstag gegen Daniil Medvedev ebenso in zwei Sätzen behaupten wie auch Machac gegen Peking-Champion Carlos Alcaraz.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai