ATP Masters Shanghai: Alexander Zverev scheitert an David Goffin

Alexander Zverev hat im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai gegen David Goffin mit 4:6 und 5:7 ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 16:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Shanghai

Goffin, mittlerweile auch schon 34 Jahre alt, ging im ersten Satz mit einem Break in Führung, konnte dies aber nicht verteidigen. Allerdings gab ein paar Minuten später Zverev erneut seinen Aufschlag ab. Und diesmal konnte der Belgier seinen Vorsprung über die Ziellinie bringen. Zum 6:4 im ersten Akt.

Ein ähnliches Bild dann im zweiten Durchgang: Auch da schlug Goffin mit dem Break zum 2:1 zu, Zverev gelang im achten Spiel das Comeback. Nur um gleich danach mit 0:40 bei eigenem Service in Rückstand zu geraten. Die dritte Breakchance parierte die deutsche Nummer eins mit einem Ass beim zweiten Aufschlag. Beim Stand von 5:4 konnte Zverev als Rückschläger einen Satzball nicht nutzen. Das rächte sich: Denn im elften Spiel verlor der gebürtige Hamburger erneut sein Service.

Und David Goffin gab keinen einzigen Punkt mehr ab, verwertete nach 1:56 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball.

Sinner und Alcaraz auf Kollisionskurs

In der Runde der letzten acht wartet Taylor Fritz, der Holger Rune bemerkenswert glatt mit 6:1 und 6:2 aus dem Tableau kegelte. Auch Novak Djokovic ist weiter - und zwar ganz sicher mit 6:3 und 6:2 gegen Roman Safiullin. Djokovic spielt nun gegen Jakub Mensik, der etwa überraschend Grigor Dimitrov in drei Sätzen eliminierte.

Die Viertelfinal-Partien der oberen Hälfte sehen wie folgt aus: Jannik Sinner trifft dort auf Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz bekommt es mit Tomas Machac zu tun. Sinner konnte sich im ersten Match des Tages gegen Ben Shelton mit 6:4 und 7:6 (1) durchsetzen, Medvedev gewann parallel dazu gegen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (3) und 6:3.

Carlos Alcaraz wiederum revanchierte sich an Gael Monfils für die in Cincinnati erlittene Niederlage, besiegte den französischen Routinier mit 6:4 und 7:5. Tomas Machac setzte sich gegen den höher eingeschätzten Tommy Paul aus den USA in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai