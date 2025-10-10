ATP Masters Shanghai: Halbfinale! Rinderknech schlägt auch Auger-Aliassime

Arthur Rinderknech ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 10:45 Uhr

© Getty Images Arthur Rinderknech steht in Shanghai im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der Lauf von Arthur Rinderknech beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai hält weiterhin an. Denn der Franzose, der in Runde drei gegen Alexander Zverev gewinnen konnte, setzte sich im Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime überraschend deutlich mit 6:3 und 6:4 durch. In der Vorschlussrunde bekommt es Rinderknech nun entweder mit Daniil Medvedev oder Alex de Minaur zu tun.

Damit folgt Rinderknech seinem Cousin Valentin Vacherot ins Halbfinale nach. Vacherot hatte sich gestern in einem engen Drei-Satz-Match gegen Holger Rune behaupten können, trifft nun aber auf den Shanghai-Rekordchampion Novak Djokovic. Eben der hatte gegen Zizou Bergs keine Probleme.

Auger-Aliassime braucht Punkte für Turin

Rinderknech lieferte derweil gegen Auger-Aliassime eine fast makellose Leistung ab, zeigte sich im richtigen Moment offensiv - und profitierte zudem von einem schlechten Tag seines Gegners. Denn der Kanadier, der dringend Punkte für die Qualifikation für die ATP Finals in Turin benötigt, konnte nicht an seine Leistungen der letzten Tage und auch bei den US Open anschließen. Dort hatte „FAA“ das Halbfinale erreicht, dieses aber gegen Jannik Sinner verloren. Im Race to Turin wird Auger-Aliassime damit außerhalb der startberechtigten Plätze bleiben. Die nächste Chance auf eine Verbesserung gibt es schon kommende Woche in Brüssel.

Arthur Rinderknech wiederum wird mit der Turnierwoche in Shanghai ein neues Karriere-Hoch erreichen. Alleine der Einzug ins Halbfinale wird ihn schon auf Position 37 katapultieren.

