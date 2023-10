ATP Masters Shanghai: Jannik Sinner prolongiert Siegesserie gegen Sebastian Baez

Jannik Sinner hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai für das Achtelfinale qualifiziert. Der Südtiroler gewann gegen Sebastian Baez in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 14:42 Uhr

Jannik Sinner steht im Shanghai-Achtelfinale

Nach seinem Turniersieg beim ATP-500-Event in Peking steht Jannik Sinner auch in Shanghai bereits im Achtelfinale. Der Weltranglistenvierte setzte sich in der dritten Runde gegen Sebastian Baez nach Satzrückstand mit 3:6, 6:3 und 6:2 durch. In der Runde der letzten 16 trifft der Südtiroler nun auf Ben Shelton, der sich gegen Roman Safiullin in drei Sätzen behauptete.

Auch Hubert Hurkacz konnte sich am Sonntag für das Achtelfinale qualifizieren. Der Pole besiegte Yu Hsiou Hsu mit 6:4 und 6:4. Bereits früher am Tag hatte Sebastian Korda mit einem überraschenden Erfolg gegen Daniil Medvedev sein Ticket für die Runde der letzten 16 gelöst.

Aufgrund der Regenfälle am Vortag fanden in Shanghai am Sonntag zudem noch einige Zweitrundenduelle statt. Dabei durften unter anderem Andrey Rublev (gegen Quentin Halys), Grigor Dimitrov (gegen Aleksandar Vukic) und Karen Khachanov (gegen Beibit Zhukayev) über Siege jubeln.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai