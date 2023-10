ATP Masters Shanghai: Daniil Medvedev scheitert an Sebastian Korda

Daniil Medevdev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai in der dritten Runde ausgeschieden. Der Russe unterlag Sebastian Korda in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 09:54 Uhr

Daniil Medvedev verlor gegen Sebastian Korda

Überraschung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai: Daniil Medvedev, der in der Vorwoche beim Event in Peking noch das Finale erreicht hatte, ist in der chinesischen Metropole bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Der US-Open-Sieger von 2021 unterlag Sebastian Korda am Sonntag mit 6:7 (8) und 2:6.

Korda, der Medvedev zu Jahresbeginn bereits bei den Australian Open geschlagen hatte, wehrte im ersten Satz drei Satzbälle des Russen ab und ließ im zweiten Durchgang danach nichts mehr anbrennen. Der US-Amerikaner trifft nun auf Marton Fucsovics oder Francisco Cerundolo.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Casper Ruud, der Christopher Eubanks klar mit 6:4 und 6:2 besiegte. Aufgrund der Regenfälle am Vortag finden in Shanghai am Sonntag zudem noch einige Zweitrundenduelle statt: Unter anderem kassierten dabei Frances Tiafoe (gegen Lorenzo Sonego) und Cameron Norrie (gegen J.J. Wolf) überraschende Niederlagen.

